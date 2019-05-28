Юристы назвали беспрецедентной жалобу Максима Лапунова в ЕСПЧ

28 мая 2019, 02:45

Жалоба Максима Лапунова на задержание и пытки в Грозном стала первым делом о преследовании по признаку сексуальной ориентации в Чечне, дошедшим до Европейского суда по правам человека, заявили "Кавказскому узлу" юристы Комитета против пыток и Российской ЛГБТ-сети.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска МВД Чечни, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. 10 декабря 2018 года он повторно обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой содействовать расследованию его дела. Также в декабре 2018 года были опубликованы доказательства содержания Лапунова в подвале у силовиков.

В январе 2019 года "Новая газета" сообщила об очередной волне преследования геев в Чечне. С конца декабря 2018 года в Чечне были задержаны около 40 человек за их предполагаемую или реальную сексуальную ориентацию, два человека были убиты, заявила 14 января "Российская ЛГБТ-сеть". Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер - первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Представители Максима Лапунова, подвергшегося пыткам в Чечне из-за своей сексуальной ориентации, 24 мая подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав, сообщили в "Российской ЛГБТ-сети" корреспонденту "Кавказского узла".

«Жалоба была подана по нарушениям четырех статей Европейской конвенции по правам человека: статьи 3 (запрещение пыток), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статьи 14 (запрещение дискриминации). По делу Максима Лапунова "Российская ЛГБТ-сеть" работает совместно с Комитетом против пыток», - сообщил представитель организации.

Дело Лапунова выделяется из ряда дел о пытках в Чечне, указала юрист Комитета против пыток Ольга Садовская, которая представляет интересы Максима Лапунова в Страсбурге.

«В деле Максима есть важный элемент, отличающий его от предыдущих дел из Чечни – это дискриминация по признаку сексуальной ориентации. Его показания, описанное разными источниками поведение представителей правоохранительных органов, другие данные дают нам основания утверждать, что Максим был выбран жертвой именно из-за того, что он гей. А описываемый Лапуновым метод [пыток] для Чечни не нов, аналогичным образом [пытали] другого нашего заявителя: его держали в специальных секретных помещениях, избивали, а потом отпустили, так как информация о его исчезновении слишком широко распространилась», – заявила Садовская корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Лапунова является прецедентом для России, обратил внимание юрист Комитета против пыток Альберт Кузнецов. «Аналогичной жалобы еще не было. Жалоба составлена квалифицированно, там есть отсылки ко всем документам, на которые ссылается сам заявитель. С точки зрения содержательной части и квалификации людей, которые составляли жалобу, никаких сомнений нет. Вопрос в том, насколько все имеющиеся доказательства будут весомыми для Европейского суда», - сказал Альберт Кузнецов корреспонденту "Кавказского узла".

Жалоба Лапунова имеет хорошие шансы на удовлетворение в ЕСПЧ, считает юрист "Российской ЛГБТ-сети" Вероника Лапина.

"Это дело имеет очень хорошие шансы в ЕСПЧ, по нему уже высказалось большое количество международных экспертов и организаций. Максим Лапунов общался со специальным докладчиком ПАСЕ, с экспертом, назначенным в рамках Московского механизма ОБСЕ, и со многими другими международными экспертами. Все они согласились с тем, что Максим Лапунов действительно подвергся пыткам, и что российские правоохранительные органы не сделали всего необходимого для обеспечения его прав", - сказала Лапина корреспонденту "Кавказского узла".

20 декабря австрийский эксперт ОБСЕ Вольфганг Бенедек опубликовал доклад, в котором названы неоспоримыми фактами сведения о насильственных исчезновениях, пытках, бессудных казнях, давлении на правозащитников и гонениях на геев в Чечне. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвали доклад умышленно политизированным, а представители властей Чечни связали его с политическим давлением на Россию.

Лапина также отметила, что дело Лапунова пока является единственным в своем роде. "Дела о бездействию властей в Чечне, коммуницированные ЕСПЧ, исчисляются сотнями, но связь с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью делает его беспрецедентным. Именно в такой комбинации ни одного подобного дела по Северному Кавказу или по России не было коммуницировано", - добавила она.

Максим Лапунов стал первым, кто публично рассказал о своем задержании в Чечне, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью". Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

