ЕСПЧ дал российским властям меньше четырех месяцев на ответ по делу Лапунова

25 ноября 2019, 15:39

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Максима Лапунова на пытки в Чечне, связанные с его сексуальной ориентацией. Российские власти должны представить суду свою позицию до 12 марта 2020 года. Жалоба, поданная в мае, принята в рекордно короткие сроки.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Он безрезультатно добивается расследования по своим заявлениям, и 24 мая представители Лапунова подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав.

"ЕСПЧ коммуницировал дело Максима Лапунова, которого пытали в Чечне. В рекордно быстрые сроки", - сообщил сегодня источник "Кавказского узла".

Скорость коммуникации жалобы говорит о важности вопросов, затронутых в деле, отметила Ольга Садовская, которая представляет интересы Лапунова. У российских властей есть время до 12 марта 2020 года, чтобы ответить на все вопросы, поставленные Европейским Судом, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Комитета против пыток.

"Кроме типичных для таких дел вопросов о том, подвергался ли заявитель пыткам и жестокому обращению представителями государства, был ли его арест законным и было ли расследование его жалоб на лишение свободы и насилие эффективным, суд задал еще один очень важный вопрос, а именно: является ли сексуальная ориентация заявителя причиной его преследования и пыток, а также неэффективного расследования его жалоб на это?" - отметила Садовская. Жалоба представителей Максима Лапунова была коммуницирована 14 ноября этого года, но уведомление из ЕСПЧ правозащитники получили только сегодня.

На сайте ЕСПЧ по состоянию на 15.35 мск 25 ноября отсутствует информация о принятии к рассмотрению жалобы Лапунова.

Напомним, что в общей сложности российская ЛГБТ-сеть передала в Европейский суд два дела, касающихся преследования ЛГБТ в Чечне. Второй стала поданная 16 октября жалоба от имени жителя Чечни Арби Альтемирова, который стал жертвой массовых облав на геев в республике в начале 2017 года. После длительных жестоких пыток Альтемиров умер у себя дома. Его родственники жалобу подавать не собираются – после задержания Арби власти Чечни предлагали им самостоятельно расправиться с мужчиной, чтобы "смыть позор".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале "Кавказского узла" "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".