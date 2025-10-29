Блокировка мессенджеров на юге России создала проблемы авторам и читателям телеграм-каналов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram на фоне блокировки мессенджера. В Дагестане введенные в 2024 году ограничения доступа к мессенджерам смягчены, сообщили журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября жалобы на сбои мессенджеров Telegram и WhatsApp* стали поступать от пользователей из регионов юга России: Кубани, Адыгеи, Волгоградской и Астраханской областей, а также Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставрополья. Эксперт в области информационной безопасности предположил, что власти тестируют средства блокировки и фильтрации звонков через мессенджеры. 22 октября Роскомнадзор подтвердил, что сбои в работе Telegram и WhatsApp* в СКФО и ЮФО обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство.

В Дагестане еще с 2024 года наблюдаются проблемы с доступом к Telegram. При этом власти лишь в марте 2025 года признали блокировку мессенджера, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев: министр цифрового развития республики объявил, что мессенджер заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По словам чиновника, решение об этом принималось на федеральном уровне по просьбе силовиков. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД Марии Захаровой, затронула лишь часть пользователей, а с 28 мая доступ к Telegram из Дагестана вновь был закрыт.

Ситуацию с блокировкой мессенджеров в регионах юга России прокомментировали "Кавказскому узлу" представители местных телеграм-каналов и дагестанские журналисты.

Представитель телеграм-канала «Нетипичная Махачкала» сообщил 28 октября, что после начала блокировок доступ к их каналу остался только у тех, у кого был VPN. «Сбой был почти семь-восемь месяцев, но сейчас у всех, в том числе и у меня, работает без VPN», - отметил он. Авторы канала, по его словам, столкнулись со снижением читаемости и техническими сложностями при размещении публикаций.

У канала "Нетипичная Махачкала" 243 тысячи подписчиков (по состоянию на 08.24 мск 29 октября). 19 октября в телеграм-канале было сделано 15 публикаций, 20 октября (когда начали поступать сообщения о блокировках) - 18 публикаций, 21, 22 и 23 октября - соответственно 18, 21 и 17 публикаций.

Ансар, представитель оппозиционного чеченским властям сообщества "Нийсо", которое ведет одноименный телеграм-канал NIYSO, отметил, что блокировка наблюдается с 2024 года.

Публикации стали набирать меньше просмотров

"Периодически мы слышим, что у кого-то работает и без VPN, но в целом, это ограничение до сих пор стоит. После введения ограничений мы заметили небольшой отток пользователей. Публикации стали набирать меньше просмотров. Возможно, некоторые просто перестают пытаться пробиться через этот блок и предпочитают не напрягаться. Однако мы адаптируемся под эти изменения и пытаемся восполнить количество читателей через другие социальные сети", - рассказал он.

По словам Ансара, жалобы читателей стандартны. «Пишут "без VPN не работает" и порой "даже с VPN не работает"», - пояснил он.

На канал NIYSO подписаны 25 тысяч пользователей. 19 октября в телеграм-канале было сделано девять публикаций, 20 октября (когда начали поступать сообщения о блокировках) - 19 публикаций, 21, 22 и 23 октября - соответственно 11, 14 и четыре публикации.

В свою очередь авторы телеграм-канала «Ростов.ком PRO» не столкнулись с особенными проблемами, заметил представитель этого канала. «Всё было точно так же, как и у большинства наших соотечественников. У всех сбой показал себя в разной степени агрессивно. В основном, все давно пользуются VPN-соединением, чтобы адекватно связываться в мессенджерах. Поэтому сам сбой мы не ощутили», - рассказал он.

По его словам, канал не столкнулся и с оттоком читателей. «С удивлением в течение последнего года видим только прибавление читателей. Наверное, наш канал еще не попал в списки тех, за которые полиция и ФСБ грозят пальцем. Никто из читателей не жаловался. Мы не ощущаем никакого дискомфорта», - заявил он.

На канал "Ростов.ком PRO" подписаны 18,3 тысячи пользователей. 19 октября в нем было сделано шесть публикаций, 20 октября (когда начали поступать сообщения о блокировках) - семь публикаций, 21, 22 и 23 октября - соответственно четыре, пять и шесть публикаций.

Представитель одного из популярных краснодарских телеграм-каналов, попросивший не указывать название канала, считает, что речь идет не о сбое, а о целенаправленной блокировке. «Канал доступен только по VPN, и то частично. Блокировка не прекращалась и всё ещё продолжается», - сказал он 28 октября.

По его оценке, в этом телеграм-канале число просмотров публикаций и комментариев к ним снизилось "примерно на 20%". Жалобы пользователей, по его словам, в основном связаны с блокировкой мобильного Интернета.

Люди жалуются на невозможность вести привычную деловую переписку

«У нас в регионе шестой день полностью блокируется мобильный интернет. На этом фоне блокировка мессенджеров несколько теряется. Люди жалуются на невозможность вести привычную деловую переписку, файлообмен, невозможно вести продажи через мессенджеры, как раньше, обеспечивать сервисы для клиентов (например, техническую и консультативную поддержку). Жалуются на невозможность общения с родственниками привычным образом. Жалуются, что звонить по GSM неудобно: голосовая связь плохого качества. Контакты приходится поддерживать в прямом эфире, что часто неудобно: переписки позволяли делать это асинхронно, в удобное время», - рассказал представитель канала.

Минцифры Дагестана призвало разблокировать Telegram В Дагестане спокойная общественно-политическая ситуация, и блокировка Telegram не требуется, заявило Минцифры Дагестана, указав, что ограничение свободы общения мешает жителям республики и туристам.

В Дагестане ситуация с доступом к Telegram в целом улучшилась по сравнению с началом года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский журналист Идрис Юсупов (включен в реестр иностранных агентов, но оспорил это решение в суде). «Если раньше было затруднительно получать доступ без VPN, то сейчас доступ практически свободный, и какие-то ограничения незаметны. Что касается WhatsApp*, то ситуация с ним также улучшилась, хотя раньше звонить было очень трудно», - рассказал он.

Другой дагестанский журналист, говоривший на условиях анонимности, отметил, что при подключении через Wi-Fi проблем с доступом к Telegram не наблюдается. "В настоящий момент блокировки Telegram для пользователей в зоне вай-фай сняты. Для пользователей мобильного интернета ограничения сохраняются. Что касается WhatsApp*, то блокируются звонки и видеозвонки", - сообщил он.