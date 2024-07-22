Суд засекретил приговор по делу анапчанина Дмитрия Полунина

22 июля 2024, 15:16

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Как писал "Кавказский узел", силовики за полгода десять раз подвергли арестам жителя Анапы Дмитрия Полунина за критику спецоперации на Украине, хулиганство и неподчинение полиции, а затем возбудили в отношении него дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией. До задержания по уголовному делу Полунин 140 дней находился под административными арестами, что является рекордом в практике циклических арестов, используемой силовиками для содержания в изоляции тех, на кого они собирают материалы для уголовного дела.

Краснодарский краевой суд признал 49-летнего Полунина виновным в сотрудничестве с иностранной организацией 10 июля. При этом в объединенной пресс-службе краевых судов не стали сообщать о сути назначенного наказания, объяснив это секретностью дела.

По слова главы пресс-службы Марии Пироговой, «секретность распространяется на всю информацию по делу», пишет сегодня "Медиазона"*.

Согласно часть 7 статьи 241 УПК РФ, "приговор суда или иное решение, вынесенное по результатам судебного разбирательства, провозглашается в открытом судебном заседании, при этом оглашаются вводная и резолютивная их части", отмечает издание.

Ранее, 7 июня, стало известно, что суд в Крыму приговорил к шести годам и шести месяцам заключения жителя Кубани, признав его виновным в попытке попасть на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

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