Житель Кубани приговорен к сроку в колонии по делу о госизмене

07 июня 2024, 07:20

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Суд в Крыму приговорил к 6,5 года колонии жителя Кубани, признав его виновным в попытке попасть на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Воронеже приговорил жителя Ростовской области Александра Шевченко к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы по делу о госизмене. По версии силовико, Шевченко пытался попасть на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии.

Верховный суд Крыма приговорил жителя Краснодарского края к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене), сообщила прокуратура Крыма.

"Установлено, что подсудимый в целях вступления в ряды вооруженных формирований на территории Украины и принятия участия в военных действиях против Российской Федерации, инициировал контакт с представителями управления разведки Украины", - процитировало 6 июня сообщение ведомства РИА Новости.

Житель Кубани был задержан пограничниками при попытке выезда на территорию Украины, отмечается в публикации.

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