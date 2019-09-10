Алексей Копайгородский избран мэром Сочи

10 сентября 2019, 21:23

Депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского на должность главы города.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города. Прием документов от претендентов на пост сочинского сити-менеджера велся с 30 июля по 29 августа. Свои кандидатуры успели заявить 18 человек, в том числе четыре женщины, сообщили в администрации города. Действующий мэр Анатолий Пахомов сообщил, что он решил не переизбираться на третий срок. 9 сентября сроки его полномочий истекли и исполняющим обязанности главы Сочи был назначен заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы возмутились, что этот пост занял иногородний.

Кандидатура Алексея Копайгородского была поддержана единогласно, за него проголосовали 44 депутата, передает сегодня ТАСС.

"По итогам тайного голосования комиссия решила избрать Копайгородского Алексея Сергеевича главой города Сочи", - цитирует представителя счетной комиссии агентство.

Напомним, имена кандидатов на пост мэра Сочи были неизвестны, конкурсная комиссия пообещала огласить их лишь в сам день выборов, 10 сентября. В связи с этим недовольство высказали председатель "Общественного экологического совета Сочи" Владимир Остапук и шоумен Андрей Разин.