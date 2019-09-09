Временным главой Сочи назначен вице-губернатор Кубани

09 сентября 2019, 17:26

Заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский назначен и.о. главы Сочи после истечения полномочий Анатолия Пахомова. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы выразили недовольство тем, что этот пост занял иногородний.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города, прием документов начался 30 июля. 29 августа прием документов от претендентов на пост сочинского сити-менеджера был завершен. Свои кандидатуры успели заявить 18 человек, в том числе четыре женщины, сообщили в администрации города. В тот же день действующий мэр Анатолий Пахомов сообщил, что он решил не переизбираться на третий срок.

Имена кандидатов на пост мэра Сочи неизвестны, конкурсная комиссия пообещала огласить их лишь в сам день выборов, 10 сентября. Недовольство в связи с этим высказали председатель "Общественного экологического совета Сочи" Владимир Остапук и шоумен Андрей Разин.

Сегодня истекли полномочия Анатолия Пахомова как главы Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, посетивший город, назначил исполняющим обязанности руководителя местной администрации своего заместителя Алексея Копайгородского, сообщила пресс-службы администрации курорта.

Обратившись к руководству Сочи, Кондратьев обозначил основные проблемы, которые предстоит решать новому главе города. "Давайте будем расшивать проблемы, которые накопились – это самострои, утилизация мусора, канализация и в целом состояние ЖКХ", - приводятся слова Кондратьева на сайте администрации Сочи.

Анатолий Пахомов занимал пост мэра с 2009 года. 14 сентября 2014 года Пахомова избрали главой города на всеобщих выборах, а 28 мая 2015 года горсобрание Сочи одобрило изменения в уставе города, согласно которым в 2019 году мэр будет избираться не жителями, а депутатским корпусом. Новый градоначальник получит статус сити-менеджера. Ранее сочинцы раскритиковали предстоящие выборы мэра города. Результаты выборов главы города, которого будет избирать не народ, а комиссия, предсказуемы, они ведут к апатии и недоверию к власти, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Кубани.

На официальном сайте администрации края Алексей Копайгородский по состоянию на 17.20 мск по-прежнему значится заместителем губернатора Краснодарского края. Согласно информации на сайте краевых властей, 34-летний уроженец Краснодара Копайгородский с января 2014 года по сентябрь 2015 года работал заместителем начальника Управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. С сентября 2015 года по февраль 2016 года занимал должность заместителя директора регионального департамента внутренней политики. С февраля 2016 года являлся заместителем главы Краснодара, а с марта по сентябрь 2017 года - директором Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" сочинцы выразили недовольство тем, что и.о. главы назначен иногородний. "Я считаю, что мэром должен быть уроженец Сочи, который знает проблемы нашего города", - сказал 40-летний предприниматель Сергей Мартынов. "Сочинцев унижают тем, что не допускают к власти, назначая людей из других городов и сел", - заявил 35-летний водитель Алексей Коробко. "Нас перестали спрашивать и даже перестали представлять тех, кого назначают. Мы не знаем этих людей. Почему мы должны их принимать?" - сказала 45-летняя продавец в молочном магазине Ирина Коваленко.

"По городу еще до начала приема документов ходили слухи о назначении на должность мэра Алексея Копайгородского. Так что для сочинцев не секрет, что этот не известный ранее никому и.о. главы будет избран голосующими за всех единогласно по указанию свыше депутатами, и 10 сентября нам представят его уже в качестве мэра. Обидно и неприятно, что нас всех держат за стадо баранов", - посетовала 60-летняя пенсионерка Валентина Мануиленко.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных жителей Сочи.