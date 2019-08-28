Сочинцы раскритиковали предстоящие выборы мэра

28 августа 2019, 10:10

Число кандидатов на выборы мэра Сочи достигло восьми, сообщил избирком. Результаты выборов главы города, которого будет избирать не народ, а комиссия, предсказуемы, они ведут к апатии и недоверию к власти, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города, прием документов начался 30 июля. Будущему мэру Сочи предстоит решить ряд острых задач, таких как создание социальной инфраструктуры, проблемы с экологией, хаотичной застройкой и обманутыми дольщиками, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Они назвали ряд кандидатур, достойных быть избранными на пост главы города.

В настоящее время мэром Сочи является Анатолий Пахомов, который занимает этот пост с 2009 года. 14 сентября 2014 года Пахомов был избран главой города на всеобщих выборах, а 28 мая 2015 года горсобрание Сочи одобрило изменения в уставе города, согласно которым в 2019 году мэр будет избираться не жителями, а депутатским корпусом. Новый градоначальник получит статус сити-менеджера. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября, сказано в биографической справке Анатолия Пахомова, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

27 августа восьмой кандидат на должность мэра Сочи сдал документы в избирательную комиссию, сообщила 27 августа глава сочинского избиркома Валентина Ткачева. Она также отметила, что прием документов закончится 29 августа, а затем будет собеседование. "Ответы кандидатов на вопросы комиссии будут оцениваться баллами. Чем больше баллов, тем больше шансов попасть в бюллетень для тайного голосования депутатов. Кто получит больше голосов, тот и победит и будет мэром", - рассказала представитель комиссии.

Участник конкурса может быть выдвинут путем самовыдвижения, губернатором края, общественным объединением, собранием граждан по месту работы или жительства, уточняется в положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сочи, утвержденном городским собранием 30 июля 2015 года.

Восьмой кандидат был выдвинут Коммунистической партией, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сопровождающий его член партии Сергей Берносовский. "Нас приняла глава сочинского избиркома Валентина Ткачева. Наш кандидат сдал документы на 134 листах", - сказал он, отметив, что по условиям конкурса на должность мэра не имеет права называть его имя.

По словам Берносовского, руководство Коммунистической партии в Сочи отказывалось направлять своего кандидата, объясняя свое решение это тем, что партия не будет принимать участие в проводимых таким образом выборах. Однако, по его словам, на общем собрании коммунистов в Сочи он убедил однопартийцев в необходимости участия в выборах хотя бы для того, чтобы люди понимали, что партия есть и она принимает меры, чтобы быть у власти. Он попросил не обнародовать имя партийного кандидата.

По его словам, решение направить кандидата на выборы мэра было принято на собрании большинством голосов. "Наш кандидат молодой, перспективный, порядочный человек, эрудирован, грамотен. Он знает все болевые проблемы Сочи: хаотичная застройка, коррупция в органах власти, круговая порука, обманутые дольщики, перенаселение, отсутствие школ, детских садов, спортплощадок, кладбищ, уничтожение растений, отсутствие очистных сооружений и плохая работа ЖКХ", - рассказал он.

Лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 27 августа она побывала на личном приеме у прокурора города Сочи Игоря Грязнова. По ее словам, она написала заявление, в котором указала, что существующее положение о выборах мэра препятствует участию в них кандидатов от других партий, кроме "Единой России". Ильенкова рассказала, что ее заявление приняли и пообещали рассмотреть в "установленный законом срок".

Она подчеркнула, что на собрании "Яблока" члены партии решили не отправлять своего кандидата на выборы. Неправильно, что "люди даже не могут знать фамилии, имена и отчества кандидатов в мэры, а самого главу города выбирают депутаты горсобрания, считает Ильенкова. "Не факт, что прямые выборы - это спасение от беззакония и фальсификаций, но, во всяком случае, эта та форма, когда волеизъявление народа способно изменить ситуацию", - сказала она.

Сочинцы отметили безразличие к результатам выборов

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Сочи рассказали, что не доверяют результатам предстоящих выборов.

"Я вне политики. Не слежу, ничего не знаю и знать не хочу. Мне надо за сезон собрать денег на учебу", - рассказала 25-летняя официантка бара Мария Мануиленко

"Раньше нас гоняли на выборы мэра и депутатов и говорили, за кого голосовать. [...] Лучше так, как сейчас. Все тихо и никого не беспокоят. Все равно выберут, кого им надо, и нас не спросят", - считает 30-летний повар ресторана Сергей Пятаков.

"Раньше хотя по телевизору показывали какие то рекламные ролики с кандидатами, чтобы создать видимость выборов мэра, были какие-то встречи, обещания, а теперь вообще тишина", - сказал 40-летний разнорабочий на стройке Олег Маклашов.

По его словам, ему известно только, что должен быть избран новый мэр в Сочи и сочинцы его выбирать не будут. "В Сочи нет оппозиционных партий, нет лидеров", - считает он.

50-летняя массажистка Юлия Мартынова считает, что "возвращать систему прямых выборов необходимо, иначе это может "привести к деградации общества и полной апатии и неверии в возможность изменить жизнь к лучшему".

Отдыхающие, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", не проявили интереса к выборам мэра в Сочи и сказали что ничего не знают о системе выборов. Светлана и Ольга из Краснодара рассказали, что приехали в Сочи со своими супругами и детьми на отдых. "Про выборы мэра в Сочи ничего не знаю", - сказала Ольга. Ее подруга подтвердила, что не видит никакой избирательной кампании. "Откуда мы можем знать про выборы? Нигде про них не написано", - сказала Светлана.

Приведенные мнения не является репрезентативным опросом и не отражают мнения всех жителей Кубани.

Согласно положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Сочи, конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией из восьми человек, написал в ответе на запрос корреспондента "Кавказского узла" заместитель председателя конкурсной комиссии Виктор Филонов. Половина членов конкурсной комиссии назначается решением городского собрания Сочи, а другая половина - главой администрации (губернатором) Краснодарского края, отметил он.