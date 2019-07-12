12 июля 2019, 05:13

Сочинцы назвали ключевые задачи для будущего мэра

Будущему мэру Сочи предстоит решить ряд острых задач, таких как создание социальной инфраструктуры, проблемы с экологией, хаотичной застройкой и обманутыми дольщиками, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Они назвали ряд кандидатур, достойных быть избранными на пост главы города.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города, прием документов начнется 30 июля. Кандидатов на пост мэра будет отбирать конкурсная комиссия из восьми человек, в число которых по решению сочинских депутатов вошли глава горсобрания Виктор Филонов, его заместитель Ольга Лиодт, председатель сочинского избиркома Валентина Ткачёва и председатель городского отделения организации "Герои Отечества" Анатолий Быков, остальных четырех членов комиссии назначит губернатор Краснодарского края.

В настоящее время мэром Сочи является Анатолий Пахомов, который занимает этот пост с 2009 года. 14 сентября 2014 года Пахомов был избран главой города на всеобщих выборах, а 28 мая 2015 года горсобрание Сочи одобрило изменения в уставе города, согласно которым в 2019 году мэр будет избираться не жителями, а депутатским корпусом. Новый градоначальник получит статус сити-менеджера. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября, сказано в биографической справке Анатолия Пахомова, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Анатолий Пахомов еще не принял решение об участии в конкурсе на должность мэра, сообщил 11 июля представитель его пресс-службы Микаэль Нерсесян корреспонденту "Кавказского узла". "Анатолий Николаевич еще не определился, будет ли он участвовать в выборах", - сказал он.

Лидер краевого отделения партии «Яблоко» Ирэн Ильенкова сообщила, что намерена участвовать в конкурсе на пост мэра.

В городе много накопившихся социальных проблем, связанных с некачественным здравоохранением, отсутствием нужного количества школ и детских садов, непродуманной транспортной системой, хаотичной застройкой, плохим состоянием окружающей среды, отметила Ильенкова. «Все эти проблемы, как снежный ком, рано или поздно "накроют" город... Глава города... должен думать, в первую очередь, о городе и горожанах, а не от том, как удержаться в своем кресле», - сказал она "Кавказскому узлу".

Участник конкурса может быть выдвинут путем самовыдвижения, губернатором края, общественным объединением, собранием граждан по месту работы или жительства, уточняется в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сочи, утвержденном городским собранием 30 июля 2015 года.

"От КПРФ на пост мэра выдвиженцев не будет", - сообщил лидер сочинских коммунистов Сергей Хамлов "Кавказскому узлу".

Претендент на пост мэра в 2009 году, впоследствии отказавшийся от участия в выборах, военный пенсионер, коммунист Сергей Бернасовский заявил "Кавказскому узлу", что готов повторно выдвинуть свою кандидатуру. "Лично я считаю достойной [для выдвижения на конкурс] кандидатуру коммуниста Сочи Константина Жилина и также готов вторично выдвинуть свою кандидатуру", - сказал он.

41 из 47 депутатов горсобрания Сочи пятого созыва, которые будут избирать главу города из представленных конкурсной комиссией кандидатов, были выдвинуты в городской парламент партией "Единая Россия", еще по одному депутату - партиями "Справедливая Россия" и ЛДПР, остальные четверо депутатов являются самовыдвиженцами, сообщается на сайте горсобрания.

Те, кто сейчас у власти в Сочи, не достойны возглавлять город, полагает служащая Оксана Курьянович. "Считаю достойными из активистов Бернасовского Сергея Игоревича, возможно, [бывшего лидера сочинских коммунистов] Васильева Игоря Васильевича", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее словам, самой острой задачей перед властями в городе является решение проблемы с обманутыми дольщиками. "Также экологические вопросы требуют решения, проблемы с нехваткой детских садов и школ. Надо возвращать прямые выборы. Активность людей и так очень низкая из-за отсутствия веры, что их голос может оказать влияние... Отобрав прямые выборы, власть еще больше задвинула нас в угол", - считает Курьянович.

Член общественного движения «За Сочи» Харитон Каплаух считает, что достойна быть мэром лидер этого Елена Негоруца, которая, по его словам, "много делала и делает по восстановлению законности на территории Сочи". 

«Я бы проголосовала за самоотверженного человека с обостренным чувством справедливости... эколога Аллу Юсупову. Она могла бы заняться экологией курорта, созданием социальной инфраструктуры - мест отдыха и досуга для разных категорий населения. Но такие люди, как она, не будут пропущены никогда во власть... Считаю, что надо вернуть систему народного голосования», - сказала член совета ТОСа "Дагомыс" Екатерина Шурманова "Кавказскому узлу".

Депутат Законодательного собрания края от "Единой России" Виктор Тепляков заявил, что сам не намерен участвовать в конкурсе на пост мэра Сочи, а самым ярким претендентом считает главу города Пахомова. "Ярче всех Пахомов из-за олимпийских преобразований и проведения олимпиады в Сочи", - сказал Тепляков "Кавказскому узлу".

Примечание:

"Участники митинга в Сочи потребовали вернуть выборы мэра", "Кондратьев "зачищает" ткачевскую гвардию", "Избиратели в Сочи отметили неравные условия для кандидатов на выборах".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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