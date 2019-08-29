Число кандидатов на пост мэра Сочи достигло 18

29 августа 2019, 23:41

Прием документов от претендентов на пост сочинского сити-менеджера завершен. Кандидаты отказались раскрывать свои имена, но действующего мэра Анатолия Пахомова среди нет, он решил не переизбираться на третий срок.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города, прием документов начался 30 июля. Будущему мэру Сочи предстоит решить ряд острых задач, таких как создание социальной инфраструктуры, проблемы с экологией, хаотичной застройкой и обманутыми дольщиками, указали активисты. При этом опрошенные "Кавказским узлом" жители Кубани заявили о безразличии к выборам.

Свои кандидатуры успели заявить 18 человек, в том числе четыре женщины. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет, все они, кроме одного, имеют высшее образование. Среди кандидатов девять сочинцев, а пятеро проживают за пределами Кубани. В частности, один из кандидатов - из Ингушетии. Большинство кандидатов руководят коммерческими предприятиями, говорится в сообщении на сайте городского собрания Сочи.

Глава конкурсной комиссии Галина Москалева, которая возглавляет департамент внутренней политики Краснодарского края, сообщила, что кандидаты воспользовались правом на неразглашение их имен, информировало сегодня "Юга".

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отказался участвовать в конкурсе на должность главы города. "Отслужил честно два срока. Думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим", - процитировал сегодня Пахомова ТАСС.

Он уточнил, что это решение "было принято не сегодня, не вчера, значительно раньше".

Пахомов, который занимает пост мэра с 2009 года. 14 сентября 2014 года Пахомов был избран главой города на всеобщих выборах, а 28 мая 2015 года горсобрание Сочи одобрило изменения в уставе города, согласно которым в 2019 году мэр будет избираться не жителями, а депутатским корпусом. Новый градоначальник получит статус сити-менеджера. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября, говорится в биографической справке об Анатолии Пахомове, подготовленной "Кавказским узлом".