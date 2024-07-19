19 июля 2024, 14:00
Депутаты избрали Прошунина главой Сочи
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Исполняющий обязанности главы Сочи Андрей Прошунин единогласно избран депутатами горсобрания на этот пост.
Как писал "Кавказский узел", с 29 мая по 18 июня в горсобрании Сочи проходил прием документов от кандидатов на должность мэра, которая освободилась после отставки Алексея Копайгородского. Конкурс будет формальным, мэром станет назначенный властями чиновник, предположили горожане. К 25 июня комиссия приняла документы от 14 кандидатов на пост мэра Сочи, в том числе трех женщин, однако их данные остались закрытой информацией. При подаче документов требовалось подписать декларацию о неразглашении, сообщил один из кандидатов. 3 июля конкурсная комиссия, отобравшая трех кандидатов в мэры Сочи, решила не разглашать имена претендентов. Горсобрание Сочи состоит из жителей других регионов, и новым мэром также будет избран приезжий, возмутились горожане.
Уроженец Краснодара Алексей Копайгородский, который возглавлял Сочи с 2019 года, 14 мая подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. 15 мая на внеочередной сессии горсобрание рассмотрело и приняло заявление мэра об отставке. 17 июня вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин был назначен первым заместителем мэра Сочи и приступил к исполнению обязанностей главы города.
На внеочередной сессии горсобрания Сочи главой города-курорта единогласно избран Андрей Прошунин, сообщила сегодня администрация города.
Сегодня же он вступил в должность, принес присягу жителям на Уставе города и получил служебное удостоверение, говорится в Telegram-канале администрации города.
Как следует из информации на сайте администрации Сочи, Прошунин - уроженец Челябинской области, ему 54 года. Образование получал в Краснодарском крае - окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск и Кубанский государственный аграрный университет по направлению "Юриспруденция".
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Автор: "Кавказский узел"