Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азамат Орзалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине публично названы имена по меньшей мере 193 убитых бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 марта власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции как минимум 192 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Азамат Орзалиев убит в военной операции, сообщила администрация Хабезского района.

В 2023 году Азамат впервые ушёл добровольцем на специальную военную операцию, а в августе 2024 года вновь подписал контракт. Убит 1 октября 2024 года, говорится в публикации в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 192 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее, 26 февраля, власти Хабезского района сообщили, что в военной операции убит Мурадин Конов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.