Спутниковые снимки зафиксировали загрязнение в районе порта Тамань

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Загрязнение Черного моря зафиксировано в районе Тамани, проект по анализу спутниковых снимков предположил, что речь может идти о нефтяной пленке или сгустках растительного масла.

Как писал "Кавказский узел", в результате падения обломков и возгорания на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района пострадали шесть человек, сообщил 3 августа оперативный штаб Краснодарского края. На спутниковых снимках виден дымовой шлейф от порта "Тамань" протяжённостью более 200 километров. В прибрежной зоне фиксируется большое пятно, которое тянется от причалов до середины Бугазской косы.

На спутниковых снимках Planet от 6 августа 2026 года, сделанных в 11:30 мск, зафиксировано поверхностное загрязнение Черного моря в районе Керченского пролива. От порта Тамань в западном и юго-западном направлениях на расстоянии до 13 км видна пленка, которая может соответствовать нефтепродуктам или растительным маслам, пишет проект "Прозрачный мир".

Также на снимках заметны коричнево-рыжие вытянутые нитевидные «хлопья», распространяющиеся от акватории порта в направлении Крымского полуострова. На увеличенных фрагментах видно их распространение как вблизи порта, так и на периферии загрязнения, ближе к Крыму. По мнению экспертов, эти «хлопья» могут представлять собой сгустки растительного масла, говорится в сообщении от 8 августа.