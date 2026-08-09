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Кавказский узел

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23:00, 9 августа 2026

Спутниковые снимки зафиксировали загрязнение в районе порта Тамань

Загрязнение близ Тамани. Скриншот фото проекта "Прозрачный мир" от 08.08.26, https://t.me/twrussia/6309

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Загрязнение Черного моря зафиксировано в районе Тамани, проект по анализу спутниковых снимков предположил, что речь может идти о нефтяной пленке или сгустках растительного масла.

Как писал "Кавказский узел", в результате падения обломков и возгорания на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района пострадали шесть человек, сообщил 3 августа оперативный штаб Краснодарского края.  На спутниковых снимках виден  дымовой шлейф  от порта "Тамань" протяжённостью более 200 километров. В прибрежной зоне фиксируется большое пятно, которое тянется от причалов до середины Бугазской косы.

На спутниковых снимках Planet от 6 августа 2026 года, сделанных в 11:30 мск, зафиксировано поверхностное загрязнение Черного моря в районе Керченского пролива. От порта Тамань в западном и юго-западном направлениях на расстоянии до 13 км видна пленка, которая может соответствовать нефтепродуктам или растительным маслам, пишет проект "Прозрачный мир".

Также на снимках заметны коричнево-рыжие вытянутые нитевидные «хлопья», распространяющиеся от акватории порта в направлении Крымского полуострова. На увеличенных фрагментах видно их распространение как вблизи порта, так и на периферии загрязнения, ближе к Крыму. По мнению экспертов, эти «хлопья» могут представлять собой сгустки растительного масла, говорится в сообщении от 8 августа.

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Автор: "Кавказский узел"

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