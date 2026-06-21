Комментаторы поспорили о мазуте на пляжах Анапы
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Центральный пляж Анапы засыпан разным по качеству песком и оборудован для приема туристов, рассказали блогеры, отметив, что не находили здесь мазутных пятен. Другие указали, что на открытых для посещения пляжах как галечных, так и удаленных от центра Анапы, встречается мазут.
Как писал "Кавказский узел", разрешительные документы для открытия получили 58 пляжей Анапы.
В Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".
Автор блога на платформе "Дзен" "ОксанаМама на юг с Урала" поделилась 20 июня свои опытом посещения дикого пляжа в Анапе, название пляжа она не привела.
Перевернула камень - мазут. Перевернула рядом - опять мазут. Это не старые засохшие пятна, а свежие
"Мы нашли вроде чистое местечко. Но стоило детям походить, белые сланцы и ноги были в свежем мазуте. Я перевернула камень - мазут. Перевернула рядом - опять мазут. Это не старые засохшие пятна, а свежие", - написала она, приложив фото.
По ее словам, на галечных пляжах практически нет людей. "Людей очень мало. Раньше на диком пляже всегда кто-то был, пусть 3-4 семьи в поле зрения. А сейчас Мы были совсем одни. На всём огромном берегу - ни души", - пишет автор сообщения.
Это сообщение набрало 24 комментария, большинство комментаторов заверили, что не сталкивались с мазутом в эом сезоне.
"Полнейшая чушь! Пляжи чистые! Вода прелесть!" - пишет Анатолий Карпенко.
"Я сейчас в Анапе и подтверждаю, что море прохладное, но чистое. гуляю вдоль побережья с утра каждый день босиком по несколько километров. в мазут ни разу не вляпалась, потому что его нет", - написал автор комментария с ником "Поговорим".
"Начало июня, тот самый пляж, людей полно, черных камней не наблюдали. Сходили на центральный, вот там жесть, муть и людей не протолкнуться", - прокомментировал Александр.
Цвет песка отличается. Ближе к воде — светлый, скорее бежевый. Под лежаками песок желтее, ярче, мельче
Автор канала "Зоркий" опубликовал свои впечатления от посещения Центрального пляжа Анапы. По его словам, пляж полностью оборудован и принимает отдыхающих. "Никаких гор песка, всё разровнено, и на свежем песке стоят лежаки в несколько рядов. Если присмотреться, цвет песка отличается. Ближе к воде — светлый, скорее бежевый. Под лежаками песок желтее, ярче, мельче. Тщательно осмотрел, не увидел чёрных, химических следов. Вообще", - пишет он.
"Я сейчас в Анапе. На Пионерском проспекте. Мазута нет. Техники нет. Пляжи есть. Не все отельные ещё открылись", - прокомментировал юрий J.
В Джемете дочка в прозрачнейшем море опустила пальцы поглубже в песок. Охотилась за маленьким рачком. Вытащила руку и .. Два пальца в черном мазуте...
"Песок завезли в Анапу строительный. То есть вместо тонн вывезенного кварцевого песка на пляжах Анапы, Джемете и Витязево теперь строительный, желтый, тяжелый песок, при намокании он как глина, плотный и жесткий. Это ужас. Все, нет более, курортов Анапы. <...>Позор администрации, называть Анапу курортом?" - возмутилась Екатерина П.
"В Джемете дочка в прозрачнейшем море опустила пальцы поглубже в песок. Охотилась за маленьким рачком. Вытащила руку и .. Два пальца в черном мазуте... Он там, внизу под слоем песка небольшого... Оттирали долго", - поделилась Светлана Шмакова.
"В Джемете засыпали и ровняли прям в последние дни мая. Был в первых числах июня. Песок чистый, море тоже", - прокомментировал Макс Ович.
"Кроме Центрального пляжа есть еще побережье. А вот там пляжный сезон не открыт, пляжи не оборудованы, активно все ещё песок камазами завозится, о таких мелочах, как шезлонги/навесы и речи нет. Это все о пляжах отелей. Народ начал активно заезжать и фото в режиме реального времени выкладываются", - написала Sorellaa.
5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".
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