Правозащитники поспорили о целях ввода азербайджанских пожарных в села у Лачинского коридора

22 августа 2022, 22:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В район Лачинского коридора вошли не военные, а представители гражданской обороны, которые выполняют функции защиты, заявил бакинский правозащитник Расул Джафаров. Размещение азербайджанских пожарных в Бердзоре является инструментом давления, уверен армянский правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 20 августа общину Неркин Сус покинули все жители, а в Бердзоре (азербайджанское название – Лачин) и Ахавно (азербайджанское название – Забух) еще осталось несколько семей, сообщил глава Кашатагского района Нагорного Карабаха, уточнив, что территории будут сданы азербайджанской стороне 25 августа. Местные жители посетовали, что им дали совсем немного времени, чтобы найти новое жилье и эвакуироваться. Ранее администрация Кашатагского района сообщила, что жители Бердзора и Ахавно должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. Власти не гарантируют безопасность оставшимся, заявил глава Бердзора. В Лачин прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев после того, как, по меньшей мере, два жителя села в Лачинском коридоре сожгли свои дома перед эвакуацией.

Жители Бердзора (Лачина), уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство жителей уже уехали, но не все успели завершить сборы в установленные властями сроки. Бердзорцы оставляют в своих домах надписи о надежде вернуться.

Правозащитник из Баку расценил как превентивные меры ввод азербайджанских пожарных в общины Лачинского района

Въезд азербайджанских пожарных в часть Лачинского района, которая пока еще находится в зоне ответственности российских миротворцев, вполне правомерен и логичен, считает азербайджанский правозащитник, глава Бакинского клуба прав человека (БКПЧ) Расул Джафаров.

"Во-первых, это международно-признанная территория Азербайджана и миротворцы после 44-дневной войны там были временно размещены для обеспечения безопасности транспортной коммуникации между Арменией и армянонаселенной частью Карабаха, до строительства новой дороги. Тогда же позволили временно оставаться проживающим по линии коридора армянам, заселенным там после 1992 года. Теперь, в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, Лачинский коридор перемещается уже на другой маршрут – новую дорогу, построенную Азербайджаном, а райцентр и два селя, стоявшие на прежней магистрали возвращаются под контроль Баку. С учетом печального опыта возвращения Кельбаджарского района в ноябре 2020 года, когда Баку согласился отсрочить передачу на 10 дней и за это время армяне, заселившие территорию после 1993 года, устроили массовые поджоги домов и лесов, в этот раз Азербайджан, судя по всему, предпринял превентивные меры. Тем более, что и сейчас в Забухе и Лачине были сожжены уже 2-3 дома. Поскольку у миротворцев нет ресурсов предотвратить и потушить пожары, Азербайджан направил своих пожарных, чтобы в случае поджогов погасить пламя", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Нагорного Карабаха 14 ноября 2020 года сообщили о пересмотре сроков передачи города Карвачара (азербайджанское название Кельбаджар) азербайджанской стороне. Военные Нагорного Карабаха 24 ноября были выведены из Карвачарского района, вынужденные переселенцы перед отъездом поджигали свои дома, офисы и объекты инфраструктуры. В Кельбаджарский район азербайджанские военные вошли 25 ноября 2020 года.

По его словам, ввод на территорию пожарных никак не мог послужить созданию нового противостояния. "Во-первых, пожарные - это не армейские подразделения, а силы, относящиеся к гражданской обороне. Они не выполняют каких-либо карательных функций. Во-вторых, представители де-факто управленческих структур армян Карабаха публично заявляли, что к 20 августа все жители уйдут из Забуха, Суса и Лачина и все линии коммуникаций в населенных пунктах будут отключены. Азербайджанские пожарные появились 20 августа, судя по времени появления сообщений, где-то ближе к вечеру. В-третьих, азербайджанские пожарные прибыли на территорию, где все еще находятся российские миротворцы и это тоже исключало какие-либо конфликты. Наконец, поскольку для безопасной эвакуации жителей туда были привлечены и представители армянских структур, то в течение определенного промежутка азербайджанские и армянские представители фактически выполняли общие задачи. Кстати, при строительстве новой трассы азербайджанские дорожники и жители армянских сел Шушинского района вполне нормально, мирно общались, где-то содействовали друг другу. И вообще приход первыми не армейских частей, а пожарных, которые функционально занимаются защитой, сам по себе является демонстрацией целей налаживания мирной жизни", - отметил Джафаров.

По его мнению, процесс перемещения Лачинского коридора больше свидетельствует о наличии мирного потенциала для урегулирования существующих вопросов, нежели обострения конфликта. Так, впервые армяне Карабаха не противились исполнению пункта трехстороннего заявления, просто попросили немного отсрочить передачу Лачинского коридора. И азербайджанская сторона пошла на встречу, отодвинула сроки с 5 на 25 августа. И Азербайджан пошел на встречу и согласился отсрочить перемещение маршрута коридора и переселения людей, продолжил Джафаров. Более того, добавил он, по просьбе армян Карабаха власти Азербайджана построили 4 километра грунтовой дороги для соединения нового коридора с трассой, ведущей из Армении, поскольку армянский магистральный участок будет сдан только весной будущего года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 12 августа, что люди, "незаконно расселенные" в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда "по доброй воле", а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. "Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет", – сказал он.

При этом Джафаров подчеркнул, что совершение умышленных поджогов является уголовно наказуемым деянием. "По законам Азербайджана, умышленное уничтожение имущества путем поджогам является уголовно наказуемым деяниям. В УК есть отдельная статья. Такие нормы есть в любом другом государстве. К сожалению, некоторые СМИ Армении и других стран фактически пропагандировали совершение людьми, покидающими Забух и Лачин, поджога своих домов, широко освещая такие действия", - отметил Джафаров.

Он также предположил, что официально о мерах по восстановлению контроля, защите имущества и охране природы Баку объявит уже после восстановления контроля на указанной территорией.

Правозащитник из Армении указал на угрозы безопасности населения района Лачинского коридора

Размещение азербайджанских пожарных в Бердзоре является инструментом давления, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Он отметил, что ни азербайджанская сторона, ни российские миротворцы не гарантируют безопасность армянского населения. "Если армянское население вынуждено покинуть свои дома из-за чувства опасности, а Азербайджан не утруждает себя представить убедительные факты, что опасения армян необоснованны, это уже говорит о целенаправленной политике этнических чисток. Под угрозой силы осуществляется политика этнической чистки, которая сопровождается лишением собственности. Поэтому, будет это пожарная служба или была бы полиция, это является прямым инструментом давления. Армянскому населению не гарантированы права на собственность, и воспрепятствование сжиганию собственности исходит как раз из логики лишения их этой собственности", - подчеркнул армянский правозащитник.

Более того, трехсторонним заявлением не предусмотрено выселение мирного населения, требование покинуть собственные дома, добавил Сакунц. "Мы неоднократно привлекали внимание международных структур к политике этнических чисток, проводимой Азербайджаном, о необходимости привлечь виновных к ответственности. При всем при этом, удивляет неадекватная позиция армянских властей. И давление России и Азербайджана не может быть оправданием. (...) Армянские власти говорят о праве армян Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") на безопасность, но замалчивают факты нарушения прав, не обращаются в международные структуры. В этом есть противоречие, говорить, но не предпринимать шагов по нейтрализации угроз", - считает он.

Армения подала жалобу в Международный суд ООН против Азербайджана, в которой указала на нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В жалобе говорится, что Азербайджан на протяжении десятилетий подвергает Армению расовой дискриминации, которая выражается в том числе в массовых убийствах и пытках пленных, говорится в сообщении, опубликованном 16 сентября на сайте Международного суда ООН. 23 сентября 2021 года Азербайджан направил встречный иск, указав, что Армения систематически нарушает "Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН должен призвать азербайджанские власти привлечь к ответственности виновных в разжигании ксенофобии и расизма, а также в военных преступлениях, и обеспечить защиту армянского культурного и исторического наследия на подконтрольных Азербайджану территориях, сказано в докладе пяти правозащитных организаций Армении. ООН придерживается политики двойных стандартов, заявили участники ереванской дискуссии.

Институт Лемкина по предотвращению геноцида (польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин в 1943 году ввел понятие "геноцид" - Прим. "Кавказского узла") счел высокими риски этнических чисток в Арцахе, объявив "красный" уровень тревоги, подчеркнул правозащитник. "Институт дает оценку не одному событию, а цепочке событий", - пояснил Сакунц.

Трехстороннее заявление не имеет юридической силы, так как подписано в нарушение принципов международного права, отметил Сакунц. "Мандатом урегулирования конфликтом наделена Минская группа ОБСЕ. После осенней войны сформировался формат Россия-Азербайджан-Армения, Азербайджан нарушил международное право о неприменении силы при урегулировании конфликта, Россия покровительствовала этой агрессии, более того, создала с Турцией, которая де-факто участвовала в агрессии, центр по мониторингу ситуации в Арцахе. Страны, нарушившие международное право не могут подписать документ. Документ, в котором нет международно-признанных механизмов. У МГ ОБСЕ механизмами были территориальная целостность, право на самоопределение и неприменение силы. Это были критерии, на основании которых фиксировали нарушение. По какому принципу фиксируются нарушения сейчас, какие механизмы прописаны в трехстороннем заявлении? О каких механизмах можно говорить, если положение о возвращении всех пленных – важный пункт международного гуманитарного права – не выполнен?", - задался вопросом правозащитник.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это заявление Лавров сделал 24 июня по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, информировал ТАСС.

Российские аналитики сочли допустимым появление азербайджанских пожарных в селах Лачинского коридора

В публичной части трехсторонних соглашений не зафиксированы конкретные сроки, в частности, выселения армян из Лачина, заявил политолог Михаил Александров. "Как и не говорится (в соглашениях) о линии прохождения Лачинского коридора", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог предположил, что имеются некие закрытые договоренности о сроках эвакуации, которые только сейчас стали известны. "Я даже не думал, что Лачин будут эвакуировать. Лачин теперь полностью отойдет к Азербайджану, а коридор пойдет в обход него. Конечно, был "обмен любезностями" между Арменией и Азербайджаном по поводу сроков. Но, в конце концов, видимо, договорились", - считает Александров.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района в ноябре 2020 года, после окончания военных действий. Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

Он указал, что в соглашениях сказано, что миротворцы будут охранять Лачинский коридор. "Но так как в открытой части соглашения не обозначено, где именно должен проходить этот коридор, то нет разницы, где он пройдет. Армянам это тоже всё равно. Потому что по соглашению они готовы были отдать Лачин Азербайджану. (...) Азербайджанская сторона уже свою часть дороги построила. Остается вопрос на повестке дня строительство коридора в обход Шуши", - пояснил Александров..

По его мнению, въезд азербайджанских пожарных ранее срока эвакуации вряд ли может быть предусмотрен соглашением. "Но это может быть по просьбе миротворцев. Они вполне могли запросить помощь. Эти силы играют какую-то роль в том, кто, где и когда передвигается", - отметил Александров.

Правозащитница Светлана Ганнушкина отметила, что в Лачине практически не жили. "Когда мы там были был только приют детский и всё. На большой территории люди не жили. Армяне не заселяли эти территории. Они были лишь "коридором безопасности", который давал возможность сообщаться Нагорному Карабаху с Арменией. В целом, переселение тех людей, что там всё-таки селились не будет нагрузкой для Армении", - считает она.

В министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха сообщили, что семьи, которые останутся в Степанакерте, будут размещены в гостиницах, а ведомство займется их трудоустройством. Если эти семьи вынуждены будут арендовать жилье, то будут получать от государства по 40 тысяч драмов (100 долларов) ежемесячно на каждого члена семьи для оплаты коммунальных услуг и арендной платы до тех пор, пока государство им не предоставит постоянное жилье. Семьи, которые переедут в Армению, кроме 40 тысяч драмов также получат сертификат в размере 10 миллионов драмов (почти 25 тысяч долларов) на покупку жилья. 10 миллионов драмов вынужденным переселенцам хватит для приобретения в Армении квартиры в небольших населенных пунктах или частных домов в сельских общинах, в основном за эту сумму продается недвижимость без ремонта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по недвижимости.

Правозащитница надеется, что из-за присутствия азербайджанских пожарных не возникнет конфликта. "Думаю, не возникнет столкновений. А вообще, надо садиться за стол переговоров", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

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