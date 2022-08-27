27 августа 2022, 12:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Две бригады скорой помощи приступили к работе в Лачине после призыва Минобороны Азербайджана обеспечить контроль над состоянием здоровья военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа бакинские аналитики заявили о присутствии азербайджанских силовиков в Лачине (армянское название - Бердзор), отметив, что официально об этом пока не объявлено из-за отсрочки запуска альтернативной дороги между Нагорным Карабахом и Арменией. Однако уже на следующий день президент Ильхам Алиев объявил, что азербайджанская армия вошла в Лачин (Бердзор) и взяла под контроль села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус.

11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) сообщило, что строительство дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено. Однако в связи с тем, что Армения не достроила свой участок альтернативной Лачинскому коридору дороги, это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявили в Государственном агентстве автодорог Азербайджана, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение ближайшей недели. Источник в правительстве Азербайджана отметил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги движение транспорта по прежнему маршруту Лачинского коридора будет продолжаться.

Министерство обороны обратилось в Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (ОУМТП) Азербайджана с просьбой обеспечить контроль над состоянием здоровья военнослужащих азербайджанской армии. На основании обращения в Лачине (Бердзоре) приступили к работе две бригады скорой помощи. Это врачи диспетчерского центра "113" станции скорой помощи и Станции скорой помощи Ходжавендской центральной районной больницы, пишет сегодня АПА со ссылкой на ОУТМП.

Напомним, на фоне ситуации со строительством дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который был создан по договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, произошла эскалация конфликта. Передача Лачина (Бердзора) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно (Забух), Сус и Бердзор (Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Большинство жителей населенных пунктов Лачинского коридора решили поселиться в Сюникской области Армении, 20 семей уже размещены там, сообщили 25 августа представители властей.

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