14 мая 2024, 20:32

Задержанные в Ереване демонстранты освобождены

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Все 63 человека, задержанные в Ереване во время акций противников делимитации границы с Азербайджаном, отпущены на свободу, отчиталась полиция. 

Как информировал "Кавказский узел", сегодня во время акций протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы силовики задержали в Ереване 63 человек. Всем протестующим вменили неподчинение полиции. 

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки Пашиняна, если направят общественное недовольство в нужное русло, отметили 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Все 63 противника делимитации границы в Тавушской области Армении, задержанные в ходе акций неповиновения в столице, отпущены. Об освобождении сторонников оппозиционного движения против делимитации корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе МВД Армении.

"Их подвергли приводу за неподчинение законному требованию сотрудника полиции. Все они были отпущены на свободу после составления протоколов об административном правонарушении", - пояснил представитель полиции.

Протесты в Армении начались 19 апреля, когда Азербайджан и Армения договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя аналитики видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами в постсоветский период, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают аналитики и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села", "Три участника протестных акций арестованы в Армении", "Три участника протестных акций арестованы в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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