Два военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

14 мая 2024, 15:42

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Андрей Волосков и Сергей Степанов убиты в зоне боевых действий, сообщили власти Прохладного. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 143 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Алан Гедгагов стал 141-м участником СВО из Кабардино-Балкарии, смерть которого подтверждена официально.

Офицер Андрей Волосков 4 ноября 2023 года убит в ходе военной операции на Украине, сообщила 4 мая администрация города Прохладный на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества.

Ранее глава города, Вячеслав Архангельский на своей странице "ВКонтакте" сообщал, что "при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине" убит Сергей Степанов. Дата смерти Степанова в сообщении от 25 мая 2023 года не указана.

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 143 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 125 из них, о еще 18 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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