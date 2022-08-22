Армянские активисты потребовали не передавать Азербайджану села в Лачинском коридоре

22 августа 2022, 16:58

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Группа активистов провела сегодня в Ереване акцию протеста с требованием не передавать Азербайджану три населенных пункта в Лачинском коридоре. Запланированную на 25 августа передачу земель еще можно успеть отменить, если армянам удастся добиться "консолидации нации" в этом вопросе, сочли участники протеста.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа в город Лачин (армянское название - Бердзор) прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев после того, как, по меньшей мере, два жителя села в Лачинском коридоре сожгли свои дома перед эвакуацией.

Территории в Лачинском коридоре будут сданы азербайджанской стороне 25 августа, сообщил глава Кашатагского района Нагорного Карабаха. Местные жители посетовали, что им дали совсем немного времени, чтобы найти новое жилье и эвакуироваться.

Группа граждан Армении провела сегодня в Ереване протестную акцию с требованием не допустить сдачи армянских населенных пунктов вдоль Лачинского коридора - Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Сус, сообщило издание News.am.

"Мы должны показать миру нашу требовательность. Мы хотели провести акцию перед зданием правительства, но нам сказали, что к зданию подходить нельзя, не разрешают вывешивать флаги. Что это значит?» – привело издание слова участницы акции Аревик Никогосян. По ее мнению, власти Армении еще могут успеть выполнить требования протестующих, если противникам передачи территорий удастся добиться "консолидации нации".

В Ахавно (Забухе) после войны 2020 года проживало более 200 человек (57 семей), в Бердзоре (Лачине) – до 200 человек (50 семей), а в Неркин Сус люди после войны 2020 года на постоянное проживание не приезжали. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями этих общин и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Позднее датой окончания эвакуации власти назвали 20 августа.

Президент Азербайджана заявил 12 августа, что люди, "незаконно расселенные" в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда "по доброй воле", а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. "Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет", – сказал он.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района в ноябре 2020 года, после окончания военных действий. Передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

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