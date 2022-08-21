Азербайджанские пожарные прибыли в Лачин после поджогов армянами своих домов

21 августа 2022, 14:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Лачин прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев после того, как, по меньшей мере, два жителя села в Лачинском коридоре сожгли свои дома перед эвакуацией.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 20 августа общину Неркин Сус покинули все жители, а в Бердзоре (азербайджанское название – Лачин) и Ахавно (азербайджанское название – Забух) еще осталось несколько семей, сообщил глава Кашатагского района Нагорного Карабаха, уточнив, что территории будут сданы азербайджанской стороне 25 августа. Местные жители посетовали, что им дали совсем немного времени, чтобы найти новое жилье и эвакуироваться.

Ранее администрация Кашатагского района сообщила, что жители Бердзора и Ахавно должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. Власти не гарантируют безопасность оставшимся, заявил глава Бердзора. Все жители Ахавно приняли решение покинуть общину, двое из них сожгли свои дома, сообщил глава села.

20 августа несколько пожарных команд МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев вошли в город Лачин, который покидает армянское население, сообщило поздно вечером 20 августа агентство Turan.

По данным агентства, жители села Забух сожгли два жилых дома, один дом сожжен в Лачине. На своем YouTube-канале издание разместило короткий видеоролик, в котором видны проезжающие по дороге две пожарные машины МЧС Азербайджана и за ними – боевая машина с эмблемой миротворческого контингента.

МЧС Азербайджана и Минобороны России, по состоянию на 14.50 мск, не сообщили на своих сайтах об отправке и сопровождении пожарных расчетов в Лачин.

На видео об отправке азербайджанских пожарных в Лачин сегодня обратил внимание автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Я предполагал, что [президент Азербайджана] И.Алиев поступит так, что возьмет Лачин прежде оговоренного срока – 25 августа. Ему в этом помогли очень политически грамотные вечные [...], поджигая дома. Поэтому вчера, 20 августа, в Лачин въехали пожарные расчеты МЧС Азербайджана. В сопровождении российских миротворцев. Русские солдаты будут пресекать попытки поджечь дома и объекты, азербайджанские пожарные будут гасить огонь. Армяне сожгли два жилых дома в селе Забух и один дом в городе Лачин. Меня особо беспокоит возможность минирования политически грамотными [...], но если наши вошли на пять дней раньше, то такой риск приближается к нулю", – написал он в своем посте "Азербайджанская власть вошла в Лачин. Поздравляю! ВИДЕО".

Напомним, в Ахавно после войны 2020 года проживало более 200 человек (57 семей), в Бердзоре – до 200 человек (50 семей), а в Неркин Сус люди после войны 2020 года на постоянное проживание не приезжали. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями этих общин и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Позднее датой окончания эвакуации власти назвали 20 августа.

Президент Азербайджана заявил 12 августа, что люди, "незаконно расселенные" в Лачине и селах Забух и Сус, должны уйти оттуда "по доброй воле", а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. "Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет", – сказал он.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района в ноябре 2020 года, после окончания военных действий. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне 2022 года Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

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