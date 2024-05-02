Грузинский парламент отменил пленарное заседание на фоне протестов в Тбилиси

Об отмене пленарного заседания и заседания бюро на фоне акции против закона об иноагентах сообщила пресс-служба парламента. На заседании планировалось заслушать министра иностранных дел.

«В результате нападения, осуществленного участниками акции протеста на дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. Соответственно, сегодня, 2 мая, мероприятия, запланированные во дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся», — процитировало сообщение издание Newsgeorgia.ge.

В пресс-службе отметили, что сейчас на территории парламента проходят работы по уборке и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

При этом до 14.00 по местному времени (13.00 мск) в парламенте Грузии продолжает действовать объявленный накануне "красный уровень" безопасности. Далее будет активирован "желтый уровень", и в здание будут допускаться только сотрудники парламента, поясняет сегодня Tbilisi life.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.