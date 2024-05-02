02 мая 2024, 12:40
Грузинский парламент отменил пленарное заседание на фоне протестов в Тбилиси
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Пленарное заседание парламента Грузии, которое должно было состояться сегодня, отменено после столкновений протестующих и силовиков. В здании парламента продолжает действовать "красный уровень" безопасности.
Как писал "Кавказский узел", 1 мая депутаты парламента Грузии одобрили во втором чтении проект закона об иноагентах 83 голосами "за" при 23 "против". В течение суток 1-2 мая не менее 15 человек пострадали и были госпитализированы в результате столкновений в ходе акции противников принятия закона об иноагентах в Грузии.
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".
Об отмене пленарного заседания и заседания бюро на фоне акции против закона об иноагентах сообщила пресс-служба парламента. На заседании планировалось заслушать министра иностранных дел.
«В результате нападения, осуществленного участниками акции протеста на дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. Соответственно, сегодня, 2 мая, мероприятия, запланированные во дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся», — процитировало сообщение издание Newsgeorgia.ge.
В пресс-службе отметили, что сейчас на территории парламента проходят работы по уборке и восстановлению поврежденной инфраструктуры.
При этом до 14.00 по местному времени (13.00 мск) в парламенте Грузии продолжает действовать объявленный накануне "красный уровень" безопасности. Далее будет активирован "желтый уровень", и в здание будут допускаться только сотрудники парламента, поясняет сегодня Tbilisi life.
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Автор: "Кавказский узел"