Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/234526-masalebis-gamoqenebis-pirobebi https://ru.wikipedia.org

02 мая 2024, 12:40

Грузинский парламент отменил пленарное заседание на фоне протестов в Тбилиси

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Пленарное заседание парламента Грузии, которое должно было состояться сегодня, отменено после столкновений протестующих и силовиков. В здании парламента продолжает действовать "красный уровень" безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая депутаты парламента Грузии одобрили во втором чтении проект закона об иноагентах 83 голосами "за" при 23 "против". В течение суток 1-2 мая не менее 15 человек пострадали и были госпитализированы в результате столкновений в ходе акции противников принятия закона об иноагентах в Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Об отмене пленарного заседания и заседания бюро на фоне акции против закона об иноагентах сообщила пресс-служба парламента. На заседании планировалось заслушать министра иностранных дел.

«В результате нападения, осуществленного участниками акции протеста на дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. Соответственно, сегодня, 2 мая, мероприятия, запланированные во дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся», — процитировало сообщение издание Newsgeorgia.ge.

В пресс-службе отметили, что сейчас на территории парламента проходят работы по уборке и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

При этом до 14.00 по местному времени (13.00 мск) в парламенте Грузии продолжает действовать объявленный накануне "красный уровень" безопасности. Далее будет активирован "желтый уровень", и в здание будут допускаться только сотрудники парламента, поясняет сегодня Tbilisi life.

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Примечание:

"Представителю Саакашвили потребовалась медпомощь после избиения на акции протеста", "Политологи Грузии оценили вероятность отмены безвизового режима с ЕС на фоне протестов", "Заза Саралидзе объявил голодовку в знак протеста против закона об иноагентах".

Автор: "Кавказский узел"

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