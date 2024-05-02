Силовики заблокировали село Киранц

02 мая 2024, 12:52

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Власти стянули в село Киранц Тавушской области Армении крупные силы полиции, в том числе из Ширакской, Арагацотнской и Армавирской областей. Участники протеста против делимитации границы, которые ранее были задержаны, а затем отпущены из полиции, пожаловались, что не могут попасть в Киранц, так как силовики полностью его заблокировали.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Тавушской области 31-го участника акции протеста задержали силовик за неподчинение требованию представителя власти. Позже МВД Армении сообщило, что все задержанные отпущены. Ведомство также пояснило, что идет подготовка к делимитации границы в районе села Киранц. Источник рассказал, что в село стянуто большое количество полицейских.

Минобороны Армении проводит работы по разминированию территории в районе села Киранц, на участке армяно-азербайджанской границы. Территория очищается от мин, чтобы на ней затем были проведены работы по делимитации границы. Полиция несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону, где ведется разминирование, сообщило сегодня МВД Армении.

Задержанные в Киранце не подвергались насилию со стороны полицейских, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Армении.

После того, как силовики отпустили участников акции протеста в Киранце, они не смогли попасть в село, поскольку полиция заблокировала все дороги к нему. Сельчане также заявили, что полицейские применили к ним силу.

"Людей жестоко избили, они получили травмы, но несмотря на это никто не хочет обращаться в больницу", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" депутаа от оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниеляна.

Киранц заблокирован с двух сорон – со стороны Саригюха и Баганиса. В село попасть невозможно, рассказал один из местных жителей. "Всех на дороге собрали, потащили в буквальном смысле этого слова в машины и доставили в полицейский участок Иджевана, избивая нас", – сказал в прямом эфире онлайн-издания "168 часов" житель Киранца, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

На 50 протестующих напали тысячи полицейских, они вели себя грубо и сразу было видно их намерение применить силу, заявил другой сельчанин. "Мы им сразу сказали, что не собираемся ничего незаконного допускать, с нашей стороны не будет никаких силовых действий в отношении полицейских. Но у них явно была такая установка – всех собрали и увезли", – сказал житель села, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, силовики заявили протестующим, что несколько дней назад участники акции протеста отказались пропускать автомобиль, и в результате этого силовикам не удалось разблокировать для машины проезд. "Они упрекнули, мол, тогда не смогли, а теперь получайте. Как-будто нас наказывают", – сказал сельчанин.

В полицейском участке к задержанным относились корректно, на них составили протоколы и отпустили, рассказал другой житель Киранца, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Для того, чтобы перекрыть въезд в Киранц, в село стянуты полицейские из нескольких областей, в том числе – из Ширакской, Арагацотнской и Армавирской областей, передал сегодня News.am.

Напомним, в Тавушской области массовые протесты против делимитации армяно-азербайджанской границы проходят с 19 апреля. Жители Киранца ранее встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и изложили ему свои требования. Дать жителям Киранца гарантии безопасности Пашинян не смог. Оппозиция призвала инициировать вотум недоверия правительству и добиваться отмены решения о делимитации границы в Тавушской области. 1 мая Пашинян пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы защитить права и обеспечить безопасность жителей села Киранц.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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