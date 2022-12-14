Участники акции в Ереване потребовали разблокировать Лачинский коридор

14 декабря 2022, 01:35

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Более 300 человек прошли шествием по улицам Еревана, требуя разблокировать Лачинский коридор. Они передали письмо с призывом к международному сообществу осудить действия Азербайджана и содействовать в разблокировке единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. В ночь с 12 на 13 декабря дорога оставалась закрытой, ее открытия ожидали более 100 человек. Женщины и дети вернулись в Степанакерт. Также было объявлено, что группа из более чем 40 детей, которые возвращались из Еревана, не смогла проехать по коридору и вынуждена была возвратиться в Горис. По данным на 13 декабря открытие дороги ожидали более 1100 человек, которым были предоставлены места размещения.

Об аналогичном инциденте с трассой власти Нагорного Карабаха сообщали и 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

13 декабря в Ереване состоялась акция, участники которой потребовали у международного сообщества дать оценку действиям Азербайджана по блокировке Лачинского коридора, передает корреспондент "Кавказского узла", побывавший на акции.

Акция стартовала на Площади Свободы. По оценке полиции, в ней приняли участие свыше 300 человек, в том числе беженцы из Нагорного Карабаха. Несмотря на дождливую погоду, участники акции прошлись шествием к ереванскому офису ООН, посольствам России, Франции и США.

Участники акции держали флаги Армении и Нагорного Карабаха, плакаты с надписями «Остановите азербайджанскую агрессию», «Мы рядом с Арцахом (Нагорный Карабахом)», «120 тысяч человек в окружении», «Это преступление против человечества», «Остановите геноцид в Арцахе (Нагорном Карабахе)».

Участники акции передали письмо с призывом к международному сообществу вмешаться и содействовать в разблокировке дороги, связывающей Армению и Нагорный Карабах, а также призвали мировые державы отказаться от политики двойных стандартов, осудив агрессию Азербайджана.

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