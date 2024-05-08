08 мая 2024, 04:59

Житель Адыгеи осужден за попытку вступить в террористическую организацию

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К девяти годам колонии строгого режима приговорил суд в Адыгее бывшего заключенного исправительной колонии, который планировал вступить в состав украинского вооруженного формирования, признанного в России террористической организацией.

Теучежский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю Кошехабльского района Адыгеи, который признан виновным в намерении вступить в террористическую организацию.

По данным следствия, осужденный, отбывая наказание в исправительной колонии в Адыгее, по предложению неустановленного лица, находящегося на территории Украины, начал готовиться к вступлению в вооруженное формирование Легион "Свобода России" для участия в боевых действиях против России. Это он планировал делать после освобождения из исправительной колонии, пишет 7 мая объединенная пресс-служба судов Адыгеи в своем телеграм-канале.

Летом 2022 года осужденный принял присягу упомянутой организации и стал искать соучастников в колонии. Он был задержан силовиками после освобождения из мест заключения. В судебном заседании мужчина вину не признал.

Суд счел вину подсудимого в совершении преступления по части 1 статьи 30 - части 3 статьи 208 УК РФ (приготовление к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства вопреки интересам РФ) доказанной и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя станицы Ленинградской Краснодарского края Даниила Зинковского, признав его виновным в попытке перейти на сторону Украины и вступить в одно из вооруженных формирований.

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* Решением Верховного Суда Российской Федерации украинское военизированное объединение Легион «Свобода России» (другое используемое наименование «Легион Свобода России») признано террористическим.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Анапы заподозрен в сотрудничестве с украинской разведкой", "Житель Ростовской области осужден за госизмену", "Житель Кубани приговорен к шести годам по делу о госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 мая 2024, 04:00

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