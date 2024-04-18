Житель Кубани осужден по делу о госизмене

18 апреля 2024, 17:37

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Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя станицы Ленинградской Даниила Зинковского, признав его виновным в попытке перейти на сторону Украины и вступить в одно из вооруженных формирований.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Краснодарском крае в 2023 году как минимум дважды, в сентябре и декабре, отчитывались о задержании подозреваемых в подготовке к переходу на стороны Украины, не называя их имен. Против них были возбуждены уголовные дела о покушении на госизмену.

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о покушении на госизмену. По версии следствия и суда, в сентябре 2022 года 21-летний житель станицы Ленинградской Даниил Зинковский, являющийся противником специальной военной операции на Украине, позвонил по контактному номеру для желающих вступить в интернациональный легион территориальной обороны Украины, и сообщил о своем намерении присоединиться к одному из украинских вооруженных формирований. Он выехал из Краснодарского края в Ростовскую область, где и был задержан. На заседании суда Зинковский полностью признал вину в покушении на госизмену (часть 1 статьи 30 и статья 275 Уголовного кодекса России) и раскаялся, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал Зинковского виновным и приговорил к заключению на семь лет в колонии строгого режима и ограничению свободы на один года, указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Как следует из информации на сайте Краснодарского краевого суда, сегодня был вынесен приговор по делу о покушении на госизмену, данные подсудимого не указаны. Оно рассматривалось в суде с января, состоялись 14 заседаний.

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