29 декабря 2023, 11:51

Подозреваемый в попытке перейти на сторону Украины задержан на Кубани

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Местный житель задержан в Краснодарском крае по подозрению в попытке уехать на Украину и воевать против вооруженных сил России.

По версии силовиков, задержанный планировал вступить в ряды террористического военизированного объединения.

"Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против вооруженных сил Российской Федерации", - цитирует управление ФСБ России по Краснодарскому краю ТАСС.

Житель Кубани задержан при попытке выезда на Украину, в отношении него возбуждено дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлению к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), уточнили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, в ноябре суд в Краснодаре признал местного жителя виновным в подготовке к переходу на сторону вооруженных сил Украины и приговорил его к шести годам лишения свободы.

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Примечание:

"Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж", "Житель Кубани задержан за попытку примкнуть к украинской армии", "Зампред ростовского суда осуждена условно за разглашение гостайны".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 декабря 2023, 12:51

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