29 декабря 2023, 11:51
Подозреваемый в попытке перейти на сторону Украины задержан на Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Местный житель задержан в Краснодарском крае по подозрению в попытке уехать на Украину и воевать против вооруженных сил России.
По версии силовиков, задержанный планировал вступить в ряды террористического военизированного объединения.
"Гражданин России в целях вступления в ряды украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории РФ, инициировал контакт с его представителем, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в военных действиях против вооруженных сил Российской Федерации", - цитирует управление ФСБ России по Краснодарскому краю ТАСС.
Житель Кубани задержан при попытке выезда на Украину, в отношении него возбуждено дело по статьям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлению к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ст. 275, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), уточнили в ведомстве.
"Кавказский узел" также писал, в ноябре суд в Краснодаре признал местного жителя виновным в подготовке к переходу на сторону вооруженных сил Украины и приговорил его к шести годам лишения свободы.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"