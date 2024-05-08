08 мая 2024, 04:00

Выросло число небоевых потерь среди военнослужащих Армении

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В одной из воинских частей в Армении найден с огнестрельным ранением контрактник Артак Авалян, сообщило министерство обороны.

Как информировал "Кавказский узел", ранее правозащитники неоднократно обращали внимание на рост небоевых потерь среди армянских военнослужащих. Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили 2 ноября 2023 года родители погибших солдат на акции у здания правительства. 12 апреля Минобороны Армении сообщило о гибели четырех солдат-срочников и ранении еще 20 военных при падении грузового автомобиля в овраг в результате ДТП.

Министерство обороны Армении сообщило 7 мая о гибели военнослужащего контрактной службы. По данным ведомства, тело Артака Аваляна 1985 года рождения было найдено с огнестрельным ранением на оборонительном участке одной из воинских частей, пишет News.am.

Об обстоятельствах гибели военного пока ничего не сообщается, ведется расследование.

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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Примечание:

"Армянский офицер отправлен под домашний арест по делу о самоубийстве солдата", "Два сослуживца погибшего солдата задержаны в Армении", "Парламент Армении одобрил ужесточение мер против суицидов в армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 мая 2024, 04:59

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