Армения сообщила о гибели четверых военнослужащих

13 апреля 2024, 07:27

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Четверо солдат-срочников погибли и еще 20 военнослужащих получили травмы после того, как перевозивший их грузовик "Урал" упал в овраг в результате ДТП, сообщило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", ранее правозащитники неоднократно обращали внимание на рост небоевых потерь среди армянских военнослужащих. Власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили 2 ноября 2023 года родители погибших солдат на акции у здания правительства. 7 февраля текущего года стало известно, что в воинской части в Армении при пожаре погиб резервист Артур Григорян.

12 апреля около 15.25 [14.25 мск] автомобиль "Урал", перевозивший военнослужащих одной из воинских частей, выехал за пределы проезжей части дороги и упал в овраг. Причина, по которой водитель совершил ДТП, выясняется, сообщило 12 апреля в своем телеграм-канале Минобороны Армении.

В результате четверо военнослужащих погибли, еще 20 получили ранения. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Погибшие – Арег Керобян и Давид Акопян (из Гегаркуникской области), Славик Варданян (из Лорийской области) и Жозеф Азолян (из Араратской области). Они являлись срочниками. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сказано в другом сообщении министерства.

Напомним, в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване отметили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем.

В феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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