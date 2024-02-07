07 февраля 2024, 02:18

Небоевые потери в армии Армении выросли за счет погибшего резервиста

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В воинской части в Армении при пожаре погиб резервист Артур Григорян, сообщило министерство обороны.

Как писал "Кавказский узел", власти и омбудсмен Армении должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили 2 ноября 2023 года родители погибших солдат на акции у здания правительства.

Рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии, при этом власти отказываются привлекать гражданское общество к защите прав военнослужащих и к решению проблем, заявили в феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване.

Минобороны Армении сообщило 6 февраля о гибели резервиста воинской части N Артура Григоряна 1985 года рождения.

По данным оборонного ведомства, Григорян погиб в результате пожара, вспыхнувшего в строении рядом с укрытием боевой позиции поста охраны. Причины пожара пока неизвестны.

МО сообщает, что инцидент произошел в 13.20 по местному времени. Пожар локализован и потушен, других пострадавших нет. Ведется расследование.

Напомним, в феврале 2020 года армянские правозащитники отметили, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

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Примечание:

"Армянский офицер отправлен под домашний арест по делу о самоубийстве солдата", "Два сослуживца погибшего солдата задержаны в Армении", "Парламент Армении одобрил ужесточение мер против суицидов в армии".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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