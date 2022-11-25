Азербайджан обвинил Армению в использовании Лачинского коридора для доставки мин

25 ноября 2022, 04:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В зоне карабахского конфликта выявляются мины, произведенные уже после окончания "осенней войны" 2020 года, это свидетельствует о том, что Армения доставляет мины в зону конфликта Лачинскому коридору, заявил МИД Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 октября МИД Азербайджана заявил, что военнослужащие Армении в зоне карабахского конфликта продолжают установку мин, которые они доставляют по Лачинскому коридору. Ведомство призвало международное сообщество оказать давление на Армению, а также потребовало от ее властей предоставить карты минных полей с достоверными данными.

С начала августа на территориях Азербайджана, возвращенных под контроль Баку в ходе 44-дневной войне осенью 2020 года, было обнаружено свыше 2500 мин. В частности, в указанный период на Лачинском и Кельбаджарском участках армяно-азербайджанской границы были выявлены и обезврежены 1119 мин, а Карабахском экономической районе – 1609 мин, произведенных в Армении в 2021 году, заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана. В частности, 350 противопехотных мин ПМН-Э были обнаружены на северном склоне высоты Сарыбаба, сказано в сообщении МИД Азербайджана от 24 ноября, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

23 ноября по приглашению Минобороны Азербайджана заминированные территории и обнаруженные мины осмотрели командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Андрей Волков, руководитель Турецко-Российского мониторингового центра генерал-майор Фатих Акпынар и российский руководитель этого же центра контр-адмирал Олег Семенов. 24 ноября указанные территории посетили военные атташе иностранных государств и журналисты, отметили в МИД Азербайджана.

Закладка мин 2021 года производства свидетельствуют, что Армения использовала Лачинскую дорогу для военной деятельности,это является нарушением обязательств, принятых Арменией в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, говорится заявлении.

Пункт 6 трехстороннего соглашения Алиева – Пашиняна – Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года (то есть, до 10 ноября 2023 года. - Прим. "Кавказского узла") будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". На "Кавказском узле" размещен текст трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

В этот же день глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам, что Армения использует Лачинский коридор для отправки в Карабах вооружений, это, по его оценке, противоречит достигнутым ранее соглашениям. "Коридор используется не по назначению и этому должен быть положен конец. Азербайджан предпримет необходимые шаги для этого», - цитирует Байрамова агентство Turan.

Комментариев Еревана на это заявление пока не поступало. Отметим, что ранее армянская сторона предложила Азербайджану создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. Азербайджан необоснованно упрекает Армению в невыполнении соглашений и тем самым пытается найти причины закрыть Лачинский коридор, заявил 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его мнению, власти Азербайджана пытаются манипулировать, проводя параллели между Лачинским коридором и поднимая тему разблокировки коммуникаций в зоне карабахского конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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