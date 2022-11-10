Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

10 ноября 2022, 13:14

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Армянская сторона предложила Азербайджану создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Азербайджан необоснованно упрекает Армению в невыполнении соглашений и тем самым пытается найти причины закрыть Лачинский коридор, считает он.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 октября МИД Азербайджана заявил, что власти Армении продолжают в зоне карабахского конфликта устанавливать мины, которые они доставляют по Лачинскому коридору. Ведомство призвало международное сообщество оказать давление на Армению, а также потребовало от ее властей предоставить карты минных полей с достоверными данными.

На "Кавказском узле" размещен текст трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Премьер министр Армении Никол Пашинян сообщил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 31 октября во время их встречи в Сочи создать вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованную зону с международными гарантиями.

"В результате [создания буферной зоны] Нагорному Карабаху может не понадобиться Армия обороны такого масштаба. Это предложение остается в силе, я думаю", – привело сегодня ИА "Новости Армения" слова Пашиняна.

Он добавил, что азербайджанской стороне также предложено отвести войска от армяно-азербайджанской пограничной зоны на подтвержденную в 1991 году линию, создав по обеим сторонам трехкилометровую демилитаризованную зону.

Пашинян также считает, что обвиняя Армению в том, что она не выполняет свои обязательства, в том числе по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, тем самым Азербайджан пытается необоснованно создать основания для закрытия Лачинского коридора и окружения Нагорного Карабаха. Власти Азербайджана пытаются манипулировать, проводя параллели между Лачинским коридором и поднимая тему разблокировки коммуникаций в зоне карабахского конфликта, привел сегодня News.am слова премьер-министра Армении.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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