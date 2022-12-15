Участники акции в поддержку карабахцев остались на ночь у представительства ООН в Ереване

15 декабря 2022, 03:50

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20 человек проводят ночной сидячий пикет перед представительством ООН в Ереване, поддержав требование бывшего карабахского омбудсмена Артака Бегларяна разблокировать дорогу в непризнанную республику.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. МИД Азербайджана 14 декабря заявил, что машины мирных жителей могут свободно проезжать по Лачинскому коридору, а помощник президента Азербайджана и участница акции на Лачинской дороге указали, что движению по трассе препятствуют российские миротворцы. Протестующие в Ереване потребовали от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги, а также перекрыли входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав их вмешаться в ситуацию.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Сидячий пикет, который объявил советник госминистра Нагорного Карабаха и бывший омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, поддержали ночью 20 человек, они остаются у здания представительства ООН на ночь.

Активисты требуют международного вмешательства в ситуацию перекрытием Лачинского коридора и блокадой более 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха, "пикет продолжается", сообщил сам Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в течение дня на место проведения акции пришли более тысячи человек, и многие интересовались, как они могут помочь карабахцам. Бегларян призвал их организовывать массовые акции протеста везде, где только возможно, - и в Армении, и в других странах.

15 декабря перед представительством ООН также планируется массовая акция протеста.

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