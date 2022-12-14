Активисты в Ереване потребовали срочной помощи Нагорному Карабаху

14 декабря 2022, 22:55

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Участники протестов в Ереване потребовали от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги из Степанакерта в Горис. Протестующие перекрыли входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав их вмешаться в ситуацию с трассой.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили также, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а сегодня объявили, что в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Однако МИД Азербайджана заявил сегодня, что машины мирных жителей могут свободно проезжать по Лачинскому коридору, а помощник президента Азербайджана и участница акции на Лачинской дороге указали, что препятствия движению по трассе создают российские миротворцы.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении, по данным на 13 декабря, оставались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не могли вернуться домой.

Несколько групп из числа граждан Нагорного Карабаха и общественности Еревана организовали сегодня протестные акции в связи с блокировкой азербайджанцами единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Одна группа собралась у здания правительства Армении, перед которыми выстроился "живой щит" полицейских. Среди выступающих члены парламентской фракции "Честь имею", представители Республиканской партии Армении (РПА).

Зампред РПА Армен Ашотян в своем выступлении заявил, что активисты собрались перед правительством Армении для того, чтобы надавить на премьер-министра страны и сказать, что он обязан действовать. "Это вы подписали катастрофическое трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года по Карабаху, и, соответственно, это вы должны действовать в этой кризисной для Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") ситуации", - сказал Армен Ашотян.

Он добавил, что основная их цель - отстранить Пашиняна от власти. Однако сегодняшняя акция вызвана стремлением выразить поддержку жителям Нагорного Карабаха, и показать международному сообществу, что Армении не безразличны проблемы Нагорного Карабаха. Ашотян также обратился к диаспоре, призвав писать письма депутатам и правительствам своих стран, организовать акции гражданского неповиновения.

Другая группа собралась перед зданием посольства России в Ереване с требованием "выполнить взятое на себя обязательства обеспечения бесперебойного сообщения между Нагорным Карабахом и Арменией", согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года по Карабаху, заявили они в прямом эфире Factor.am.

Один из активистов проехал на машине на площадку перед зданием посольства и перекрыл въезд. Полиция обратилась к водителю с требованием вывести машину с площадки, но активист отказался. Тогда полицейские вызвали эвакуатор и убрали машину активиста.

Участники акции растянули флаг Нагорного Карабаха и держали в руках плакаты "Требуем выполнения миротворческой миссии!", "Требуем выполнения трехстороннего договора!".

Участница акции Нелли Татосян в прямом эфире на своей странице в Facebook* призвала всех граждан Нагорного Карабаха, которые проживают в Ереване, присоединиться к акции. "Прямо сейчас в больнице Степанакерта умирает тяжелобольной человек, которого невозможно перевезти в Ереван из-за перекрытия дороги. Человек лишен прав на жизнь, на получение медицинской помощи. Невозможно отправить лекарства. Российские миротворцы обязаны выполнять свои обязательства", - заявила она.

Еще одна группа активистов провела протестную акцию у здания представительства ООН в Ереване, где сегодня сидячий пикет объявил помощник госминистра Нагорного Карабаха, бывший омбудсмен Артак Бегларян. Участница протеста Ануш Атаджанян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что въезд для машин представительства заблокирован активистами. По ее словам, никто из представительства ООН не вышел к ним. "Пока стоим, поддерживаем Артака Бегларяна, еще не решили, сколько еще будем тут", - отметила сегодня вечером участница акции.

По ее словам, среди участников акции есть и жители Нагорного Карабаха, они стоят с плакатами "Международные миротворческие силы для Арцаха", "Жизни армян имеют значение", "Признайте Арцах!", "Газ & права человека", "Народ Арцаха хочет жить!", "Отправьте меня домой!".

На акцию пришел и действующий омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, который назвал блокаду Нагорного Карабаха "гуманитарной катастрофой". Степанян отметил, что третий день люди в Арцахе лишены поставок жизненно важных товаров. Азербайджан, по его словам, намеренно отключил перекрыл газа, оставив людей в эти холодные зимние дни без отопления, горячей воды и других бытовых условий. По его словам, такие действия должны получить "самую жесткую реакцию". "Азербайджан должен быть подвергнут санкциям", - отметил омбудсмен.

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