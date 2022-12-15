МИД России отреагировал на блокировку Лачинского коридора

15 декабря 2022, 13:25

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Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и рассчитывает, что движение по нему возобновится в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также указала на провокации в адрес миротворцев. Протестующие ведут себя корректно, в том числе и по отношению к миротворцам, заявил блогер.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана, из-за чего жители Нагорного Карабаха лишились транспортной связи с Арменией. 13 декабря степанакертцы провели акцию протеста, на которой потребовали обеспечить им свободу перемещения. В тот же день азербайджанские активисты отвергли причастность властей к блокировке Лачинского коридора.

Лачинский коридор был перекрыт жителями Азербайджана в знак протеста против эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Речь идет о золоторудном прииске "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли", сообщило 13 декабря информагентство АПА.

Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и рассчитывает, что транспортное сообщение по нему будет восстановлено в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Неприемлемо создавать проблемы для жизнедеятельности гражданского населения", – сказала Захарова, слова которой привело сегодня РИА "Новости".

Она указала на провокации в адрес миротворцев. "Отдельно мы вынуждены прокомментировать голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев. Откуда бы они ни исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе", – отметила Захарова.

Минобороны России и командование миротворцев работают над тем, чтобы Лачинский коридор был разблокирован как можно скорее, добавила официальный представитель МИД России.

Активисты, заблокировавшие Лачинский коридор, ведут себя корректно, в том числе по отношению к миротворцам, заявил автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Вчера (14 декабря) на пикете для участников из Баку привезли огромный телеэкран, смотреть полуфинал чемпионата мира по футболу. Участники развернули экран так, чтобы русские солдаты тоже видели. Все можно решить миром", – написал он сегодня в своем блоге.

Жители Азербайджана, участвующие в акции протеста, неоднократно утверждали, что не препятствуют проезду машин по Лачинскому коридору, в том числе машинам скорой помощи, подчеркнул блогер.

Напомним, вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а с 14 декабря Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила в тот же день компания ”Азеригаз".

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