Азербайджанский журналист Имран Алиев отверг обвинения в налоговом долге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане фискальные органы начислили арестованному руководителю сайта Meclis.info Имрану Алиеву налоговый долг. Защита усомнилась в правомерности этого иска.

Как писал "Кавказский узел", журналист и руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде. 7 марта стало известно, что активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) также стал обвиняемым по делу Алиева. Он не признал вину. По итогам следствия Алиев и Гахраман были обвинены по восьми уголовным статьям,, в том числе в незаконном предпринимательстве с получением дохода в крупном размере, легализации имущества, добытого преступным путем, контрабанде в составе организованной группы, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Алиеву грозит до 12 лет лишения свободы.:

Имран Алиев был задержан после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках.

На заседании, которое состоялось 15 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям, был допрошен представители 12-го Главного налогового управления государственной налоговой службы Гияс Мамедов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Алиева Расул Джафаров.

«Налоговик, представляя гражданский иск к Алиеву сообщил о наличии у него перед фискальными органами долга на сумму 61 тыс. манат (около 36 тыс. долларов). Мамедов ведомства уточнил, что эта сумма не касается других обвиняемых. Сторона защиты поинтересовалась на основании какого расследования этот долг был начислен? В ответ чиновник сказал, что расследования не было, а долг был подсчитан на основе заключения эксперта, который исходил от доходов аналогичных субъектов налогообложения. Имран Алиев отрицает наличие такой задолженности. Мы ходатайствовали вызвать в суд эксперта, давшего такое заключение, чтобы он ответил на наши вопросы. К сожалению, суд оставил ходатайство не рассмотренным», - рассказал адвокат.

Кроме того, на процессе были заслушаны показания трех свидетелей. Мурад Рустамбейли сказал, что не имел с обвиняемыми деловых связей, а просто дружил с Имраном Алиеаым и Эльгизом Гахраманом. Шебнем Бабаева работала на сайте Meclis.info по срочному контракту и от полученного денежного вознаграждения выплатила налоги. Еще одна свидетельница Сама Ахмедова участвовала в тренингах, организованных сайтом.Таким образом, показания свидетелей не подтвердили обвинений Алиеву, резюмировал адвокат Джафаров.

Отец руководителя сайта Багир Алиев отказался от дачи показаний по делу сына, на что имеет право по законодательству, добавил защитник.

Информация о дате следующего заседания суда сторонам будет предоставлена позднее, в свою очередь, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".