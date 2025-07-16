×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:41, 16 июля 2025

Азербайджанский журналист Имран Алиев отверг обвинения в налоговом долге

Имран Алиев. Фото: https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане фискальные органы начислили арестованному руководителю сайта Meclis.info Имрану Алиеву налоговый долг. Защита усомнилась в правомерности этого иска.

Как писал "Кавказский узел", журналист и руководитель сайта Meclis.info Имран Алиев был задержан 18 апреля 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в контрабанде. 7 марта стало известно, что активист Эльгиз Гахраман (Гахраманов) также стал обвиняемым по делу Алиева. Он не признал вину. По итогам следствия Алиев и Гахраман были  обвинены по восьми уголовным статьям,, в том числе в незаконном предпринимательстве с получением дохода в крупном размере, легализации имущества, добытого преступным путем, контрабанде в составе организованной группы, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. Алиеву грозит до 12 лет лишения свободы.:

Имран Алиев был задержан после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами журналистов Abzas Media и Toplum TV. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 

На заседании, которое состоялось 15 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям, был допрошен представители 12-го Главного налогового управления государственной налоговой службы Гияс Мамедов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Алиева Расул Джафаров.

«Налоговик, представляя гражданский иск к Алиеву сообщил о наличии у него перед фискальными органами долга на сумму 61 тыс. манат (около 36 тыс. долларов). Мамедов ведомства уточнил, что эта сумма не касается других обвиняемых. Сторона защиты поинтересовалась на основании какого расследования этот долг был начислен? В ответ чиновник сказал, что расследования не было, а долг был подсчитан на основе заключения эксперта, который исходил от доходов аналогичных субъектов налогообложения. Имран Алиев отрицает наличие такой задолженности. Мы ходатайствовали вызвать в суд эксперта, давшего такое заключение, чтобы он ответил на наши вопросы. К сожалению, суд оставил ходатайство не рассмотренным», - рассказал адвокат.

Кроме того, на процессе были заслушаны показания трех свидетелей. Мурад Рустамбейли сказал, что не имел с обвиняемыми деловых связей, а просто дружил с Имраном Алиеаым и Эльгизом Гахраманом. Шебнем Бабаева работала на сайте Meclis.info по срочному контракту и от полученного денежного вознаграждения выплатила налоги. Еще одна свидетельница Сама Ахмедова участвовала в тренингах, организованных сайтом.Таким образом, показания свидетелей не подтвердили обвинений Алиеву, резюмировал адвокат Джафаров.

Отец руководителя сайта Багир Алиев отказался от дачи показаний по делу сына, на что имеет право по законодательству, добавил защитник.

Информация о дате следующего заседания суда сторонам будет предоставлена позднее, в свою очередь, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

О новой волне репрессий против независимой прессы в Азербайджане рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/353976
14:43, 15 июля 2025
Руфат Сафаров связал обвинения с правозащитной деятельностью в Азербайджане
Субхан Мамедов. Фото: соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
10:50, 15 июля 2025
Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер
Зангезурский коридор. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=R8IV58Xxx-s
09:50, 15 июля 2025
США намерены взять Зангезурский коридор в аренду на сто лет
Зангезурский коридор. Фото: https://collab.am/country/put-v-nikuda-istoriya-razvitiya-i-ugasaniya-zheleznyh-dorog-armenii/
15:45, 14 июля 2025
Американский контроль над Зангезурским коридором грозит ослаблением позиций России в Армении и Азербайджане
Автобус с переселенцами. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
07:59, 14 июля 2025
61 азербайджанская семья возвращена в сёла Ходжалинского района
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Портрет Натальи Эстемировой у Соловецкого камня на Троицкой площади, установленный во время траурного пикета. Санкт-Петербург, 15 июля 2009 г. Фото Ирины Флиге, НИЦ "Мемориал" http://www.hro.org/ Убийство Натальи Эстемировой

Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
33
Азербайджанцы в чужих войнах
Фото
13:26, 11 июля 2025
Ветер с Апшерона
1
Почему враждебность назначена на сейчас?
Фото
14:48, 9 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Гибридная война в союзнических отношениях
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
07:37, 2 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Шкалы враждебности
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
15 июля 2025, 22:54
Протестующие в Тбилиси и Зугдиди потребовали освободить политзаключенных

Cход недовольных мигрантами у ДК в Краснозаводске. 14 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/trofimovonline/30847
15 июля 2025, 16:58
Уроженцы Ингушетии и Чечни стали участниками конфликта с "Русской общиной" в Подмосковье

Лаура Авторханова. Скриншот видео https://t.me/marem_group/1202
15 июля 2025, 13:45
Авторханова заявила о пребывании в безопасном месте

Субхан Мамедов. Фото: соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
15 июля 2025, 10:50
Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше