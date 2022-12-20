Участники акции протеста в Лачинском коридоре. Фото: 1news.az

20 декабря 2022, 14:19

Жители Нагорного Карабаха запасаются продуктами в опасениях длительной блокады

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Россия должна предпринять усилия для снятия блокады, заявил глава Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян. Единственно возможный выход из кризиса - полное освобождение коридора в Армению, отсутствие любых досмотров и разрешений на проезд, заявил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Жители Нагорного Карабаха рассказали, что готовятся к длительной блокаде.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. 15 и 17 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь. 19 декабря стало известно, что из Степанакерта в Ереван был перевезен мужчина, нуждающийся в срочной операции, однако еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

"Блокада Арцаха (Нагорного Карабаха) продолжается... Азербайджанцы должны полностью освободить дорогу и не мешать движению наших автомобилей. Это единственное приемлемое решение для нас", - заявил в видеообращении на свой странице в Facebook* госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

"Сейчас, когда сложилась такая ситуация, и все другие ситуации за последние два года, почему мы не обращаемся к России? Почему не требуем, чтоб Россия выполнила свои обязательства?" - заявил глава Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян.

"Армянская сторона должна упорно стоять на своем и ни в коем случае не идти на уступки. И нам надо подумать, какие шаги нам необходимо сделать, чтобы выйти из блокады. Но требование к России должно прозвучать и с конкретными вопросами", - сказал Осипян в прямом эфире на свой странице в Facebook*.

Жители Нагорного Карабаха рассказали, как переживают блокаду.

"Уже несколько дней утро моей семьи начинается с поиска в интернете положительных новостей. Потом я начинаю звонить детям, узнавать, как у них обстоят дела с продуктами. Пока у всех есть запасы овощей и фруктов, но я как мать должна быть в курсе, как питаются мои дети. Потом я и муж идем на работу, и там уже делимся новостями. Сказать что есть паника, или разочарование, не могу. Люди ожидали, что дорога откроется вчера, и даже нервничали, что нет новостей по этому поводу. Сегодня уже реагируют спокойно, уже настраиваются на то, что это блокада будет длиться долго, и уже призадумываемся об экономии", - рассказала жительница Степанакерта Зарине Гаспарян.

Житель Степанакерта Ашот Балаян заметил, что в магазинах нет ощутимого дефицита, но в точках, где продают фрукты и овощи, нет свежей продукции и большинство овощей отсутствует.

"Мой день начинается с зачитывания новостей, а потом я выхожу на "охоту" - иду на рынки Степанакерта в надежде купить что-то. В магазинах уже чувствуется, что уменьшилось количество некоторых продуктов. Мало бытовых товаров, мясных продуктов, кисло-молочные продукты уже раскупаются к обеду. Зато нет дефицита муки и хлеба, а вот натуральные соки уже не везде продают. Сладости тоже продаются без ограничения", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что "если блокада продлится еще неделю, что возникнет серьезная проблема с продуктами питания". "Мы все это хорошо понимаем, что будут невзгоды. Но мы готовы, лишь бы достигнуть долгого мира и безопасности. Все мое окружение такого же мнения", - сказал Балаян.

Мужчина рассказал, что у него трое детей и родители-пенсионеры. Он выразил надежду, что, если в Степанакерте будет сильный дефицит с продуктами, родные в сельских общинах помогут.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Молодежь провела в Степанакерте акцию против блокировки Лачинского коридора", "Врачи в Ереване выразили солидарность с жителями Нагорного Карабаха", Застрявшие в Армении карабахцы поделились опасениями за родственников".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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