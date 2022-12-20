Жители Нагорного Карабаха запасаются продуктами в опасениях длительной блокады

20 декабря 2022, 14:19

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Россия должна предпринять усилия для снятия блокады, заявил глава Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян. Единственно возможный выход из кризиса - полное освобождение коридора в Армению, отсутствие любых досмотров и разрешений на проезд, заявил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Жители Нагорного Карабаха рассказали, что готовятся к длительной блокаде.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. 15 и 17 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь. 19 декабря стало известно, что из Степанакерта в Ереван был перевезен мужчина, нуждающийся в срочной операции, однако еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

"Блокада Арцаха (Нагорного Карабаха) продолжается... Азербайджанцы должны полностью освободить дорогу и не мешать движению наших автомобилей. Это единственное приемлемое решение для нас", - заявил в видеообращении на свой странице в Facebook* госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

"Сейчас, когда сложилась такая ситуация, и все другие ситуации за последние два года, почему мы не обращаемся к России? Почему не требуем, чтоб Россия выполнила свои обязательства?" - заявил глава Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян.

"Армянская сторона должна упорно стоять на своем и ни в коем случае не идти на уступки. И нам надо подумать, какие шаги нам необходимо сделать, чтобы выйти из блокады. Но требование к России должно прозвучать и с конкретными вопросами", - сказал Осипян в прямом эфире на свой странице в Facebook*.

Жители Нагорного Карабаха рассказали, как переживают блокаду.

"Уже несколько дней утро моей семьи начинается с поиска в интернете положительных новостей. Потом я начинаю звонить детям, узнавать, как у них обстоят дела с продуктами. Пока у всех есть запасы овощей и фруктов, но я как мать должна быть в курсе, как питаются мои дети. Потом я и муж идем на работу, и там уже делимся новостями. Сказать что есть паника, или разочарование, не могу. Люди ожидали, что дорога откроется вчера, и даже нервничали, что нет новостей по этому поводу. Сегодня уже реагируют спокойно, уже настраиваются на то, что это блокада будет длиться долго, и уже призадумываемся об экономии", - рассказала жительница Степанакерта Зарине Гаспарян.

Житель Степанакерта Ашот Балаян заметил, что в магазинах нет ощутимого дефицита, но в точках, где продают фрукты и овощи, нет свежей продукции и большинство овощей отсутствует.

"Мой день начинается с зачитывания новостей, а потом я выхожу на "охоту" - иду на рынки Степанакерта в надежде купить что-то. В магазинах уже чувствуется, что уменьшилось количество некоторых продуктов. Мало бытовых товаров, мясных продуктов, кисло-молочные продукты уже раскупаются к обеду. Зато нет дефицита муки и хлеба, а вот натуральные соки уже не везде продают. Сладости тоже продаются без ограничения", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что "если блокада продлится еще неделю, что возникнет серьезная проблема с продуктами питания". "Мы все это хорошо понимаем, что будут невзгоды. Но мы готовы, лишь бы достигнуть долгого мира и безопасности. Все мое окружение такого же мнения", - сказал Балаян.

Мужчина рассказал, что у него трое детей и родители-пенсионеры. Он выразил надежду, что, если в Степанакерте будет сильный дефицит с продуктами, родные в сельских общинах помогут.

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