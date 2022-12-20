Жители Степанакерта пожаловались на дефицит овощей

20 декабря 2022, 03:44

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В Нагорном Карабахе пока есть все необходимое для экстренной помощи больным, но дальнейшая блокада Лачинского коридора приведет к недостатку с медикаментов, заявили в Минздраве непризнанной республики. Местные власти сообщили, что дефицита продуктов первой необходимости нет, а жители Степанакерта пожаловались на отсутствие в продаже овощей.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. 15 и 17 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь. 19 декабря стало известно, что из Степанакерта в Ереван был перевезен мужчина, нуждающийся в срочной операции, однако еще пять пациентов, в том числе четырехмесячный ребенок, остаются в крайне тяжелом состоянии.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Сотрудник министерства здравоохранения Нагорного Карабаха сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время недостатка в лекарственных препаратах и медицинском оборудовании для оказания первой медпомощи нет, но если блокада затянется, запасов может не хватить.

Также, по его словам, «в аптеках есть запасы детского питания, памперсов и необходимых лекарств», но «это быстро раскупаемый товар, если блокада затянется, то через некоторое время население встанет перед большой проблемой».

В Минздраве отметили, что в стационаре лечатся более 90 пациентов, из них 11 взрослых в реанимации Республиканского Медицинского Центра, 10 детей - в реанимации Детского медицинского центра «Аревик».

Четырехмесячный пациент детского медицинского центра "Аревик" в Степанакерте нуждается в срочной транспортировке в Армению для проведения операции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 19 декабря директор медцентра Карен Мелкумян.

«Ребенок из Арцаха (Нагорного Карабаха) находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Ему нужна транспортировка и операция в Армении. В связи с блокировкой Азербайджаном отправка ребенка в Ереван стала невозможным», - сообщил директор.

По его словам, врачам в Нагорном Карабахе приходится консультироваться со специалистами в Армении онлайн.

По данным Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в магазинах нет дефицита местной продукции и привозной продукции - хлеба, молочных товаров, яиц, круп, макаронных изделия, мясных изделий, сладостей и так далее.

«19 декабря в результате мониторинга за 56 видами товаров народного потребления в 21 торговом объекте, функционирующем в Степанакерте, по сравнению с наблюдением в предыдущие дни изменения цен не зафиксировано», - заявили в комиссии.

Жители Степанакерта прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с блокировкой дороги и ее последствиями.

Анаида Мирзоян заявила, что необходимо добиться, чтобы ребенка вывезли в Ереван. «Жизнь ребенка необходимо спасти. Те люди, которые не допускают этого, берут большой грех на душу. Ведь это ребенок», - сказала она.

Гоар Саргсян отметила, что 19 декабря свободно приобрела в аптеке на улице адмирала Исакова детское питание. «В городе нет дефицита детского питания. Думаю, все дело в том, что мамы решили закупить на несколько месяцев вперед. Кто-то из моих знакомых закупил на четыре месяца вперед. Я даже удивилась, ведь есть срок годности, ребенок, в конце концов, растет, вкусы у него меняются. Такие люди несерьезно относятся к ситуации», - считает молодая женщина.

«В городе нехватка овощей. Но лично моя семья это не чувствует, так как мы, как и многие семьи, закупаемся заранее. У нас есть несколько мешков картошки и всего, что растет в огородах и можно хранить в погребе. Мы звоним родным и знакомым, предлагаем поделиться, но все отказываются, у всех есть запасы», - рассказал житель Степанакерта Масис Погосян.

Пенсионер Тамар Бабаян рассказала, что является инсулинозависимой, и лекарство ей выдает Минздрав по госпрограмме бесплатно. «В этом месяце я уже получила в поликлинике. И еще лекарства, которые мне полагаются. Сказали, что дефицита не будет, когда придет время, я опять получу свое лекарство. Но мне очень тревожно, боюсь, что блокада затянется и нам придется трудно», - выразила опасения женщина.

Владелица овощного отдела на рынке в Степанакерте Наира Саркисян рассказала, что продала все овощи, остались в основном фрукты. «Но сегодня привезли зелень на продажу из Аскеранского района. Завтра обещали еще что-то – огурцы, тыквы. Думаю, если блокада затянется, то городские начнут вспоминать родню в селах», - высказалась женщина.

Эдик Саакян рассказал, что на центральный рынок привозят овощи из районов. «Я думаю, что жители районов уже поняли, что у городских есть нужда в овощах. Я надеюсь, что у них запасов будет достаточно, чтобы прокормить городских, если блокада затянется. Я заказал картошку из Мартакертского района, мне привезли утром по цене, что было до блокады. Я даже удивился. Правда, несколько килограммов всего, но поставщик сказал, что продает по несколько килограммов, чтобы многим досталось», - рассказал мужчина.

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