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03:52, 10 июля 2025

Электронные каталоги шушинских музеев презентованы в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабахские активисты представили в Ереване цифровые каталоги четырех утраченных музеев Шуши, созданные при поддержке посольства Нидерландов в рамках проекта «Документация для сохранения».

Как писал "Кавказский узел", в городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряны более 1000 произведений искусства, сообщили власти Нагорного Карабаха в октябре 2022 года. После войны в Карабахе был начат сбор информации о потерянных объектах культурного наследия. 

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Финальная презентация работы по созданию цифровых каталогов четырех утраченных музеев города Шуши в рамках проекта «Документация для сохранения» прошла 8 июля в Ереване, передал корреспондент “Кавказского узла”. Проект был инициирован общественной организацией «Агентство развития культуры и туризма Арцаха» (самоназвание Нагорного Карабаха) и реализован при поддержке посольства Нидерландов в Армении. 

Активисты, работающие над цифровыми каталогами утраченных музеев, частных коллекций и историко-культурных памятников Нагорного Карабаха, продолжают работу по воссозданию каталогов Музея истории Шуши, Художественной галереи Шуши и других музеев, действовавших в непризнанной республике. В Шуши работало 12 музеев, каталоги десяти из них уже воссозданы в электронном виде. Также были утрачены пять музеев, действовавших в Степанакерте, четыре - в Гадрутском районе, три - в Мартакертском районе и два в Аскеранском, плюс шесть частных музеев и более пяти зарегистрированных художественных коллекций.

Присутствовавшая на мероприятии присутствовала посол Нидерландов в Армении Марике Монрой-Винтер отметила, что авторами проекта «проделана большая работа». После депортации армян из Нагорного Карабаха «одна из миссий  посольства Нидерландов  заключается в поддержке карабахцев путем реализации проектов, для сохранения культурного наследия», подчеркнула дипломат. 

Председатель НПО «Агентство развития культуры и туризма Арцаха», бывший министр культуры непризнанной республики Сергей Шахвердян назвал сохранение культурного наследия Нагорного Карабаха одной из первостепенных задач для Армении и армян всего мира. 

«Оцифровка культурного наследия Арцаха - приоритетная задача, многие его слои до сих пор не задокументированы и не зарегистрированы. В нашем распоряжении находятся ценные материалы: коллекции утраченных музеев, которые необходимо систематизировать и внести в единый реестр. Важно создать общедоступную базу данных с полным перечнем культурных объектов. Кроме того, необходимо сохранить и оцифровать наследие творческих коллективов Арцаха, чтобы зафиксировать и передать будущим поколениям их вклад в культурную жизнь региона. Собранные факты культурного наследия Арцаха, которые Азербайджан планомерно уничтожает, помогут нам на международной арене защитить наше наследие и призвать азербайджанскую сторону к ответственности», - отметил Шахвердян.

Все мероприятия, которые способствуют сохранению историко-культурного наследия Нагорного Карабаха крайне важно сейчас, потому, что придет время, когда «азербайджанская сторона ответит за вандализм», заявил председатель епархиального совета Арцахской (Нагорного Карабаха) епархии Армянской Апостольской Церкви, историк Лерник Ованнисян

«Наша родина оккупирована, потому важно, чтобы наше культурное армянское наследие, которое уничтожается или присваивается, было задокументировано. Будет коллективное возвращение армян в Арцах, и восстановление нашей исторической культуры. Тему сохранения культурного наследия Арцаха необходимо поддерживать ежедневно», - сказал Ованнисян.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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