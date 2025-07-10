Карабахские беженцы посетовали на сложности с покупкой жилья в Армении

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Власти Армении увеличили число городов, в которых беженцам из Нагорного Карабаха предоставляется выплата в эквиваленте 10,5 тысяч долларов на одного члена семьи для покупки жилья. Ответом на это стал резкий рост цен в городах, вошедших в программу, а малочисленным семьям стало купить жилье еще сложнее.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не будет хватать денег даже на аренду жилья. Также действует программа покупки жилья при условии получения гражданства Армении.

Согласно жилищной программе правительства Армении, принятой в 2024 году, каждый член семьи беженцев из Нагорного Карабаха, может получить сертификат на покупку или постройку жилья - 3, 4 или 5 миллионов драмов. Сертификат на 5 миллионов драмов (около 13 тысяч долларов США) выдается семьям, которые приобретут жилье в приграничных населенных пунктах. 4 миллиона драмов (около 10,5 тысяч долларов США) – в 452 населенных пунктах, в отдаленных от столицы зонах. А 3 миллиона драмов (около 7,8 тысяч долларов США) - в самом Ереване и прикрепленных общинах.

В пресс-службе министерства социальных вопросов Армении сообщили, что на заседании правительства Армении 3 июля, было принято решение, что в 611 населенных пунктах Армении, вместо 452, максимальный размер поддержки для каждого беженца составит 4 миллиона драмов. Сертификат 5 миллионов драмов на человека предоставляется при приобретении жилья в приграничных зонах, в основном это областях Гегаркуник, Сюник, Вайоц Дзор и Арарат. А в Ереване и в прилегающих к нему областях остается порог в 3 миллиона драмов, куда входят города Масис и Абовян. Также правительство решило, что если при покупке жилья остается нереализованная сумма от сертификата, то семья может остаток направить на ремонт жилья, или приобретения земли под сельскохозяйственные угодья. Обязательным условием для участия в жилищной программе, как отметили в пресс-службе, беженец должен принять гражданство Армении.

"В ходе переговоров Совет по защите прав жителей Нагорного Карабаха предложил программу компактного проживания беженцев , а также строительство нового жилья для них, а не покупку. Но правительство Армении отклонило все наши предложения жилищного строительства и занятости беженцев, заявив, что будут продолжать реализацию действующих программ с изменениями", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Правозащитник отметил, что "уже есть сигналы от беженцев, что в городах, где теперь беженцам будут предоставлять по 4 миллиона драмов на человека, наблюдается рост цен на недвижимость, и об этом пишут в соцсетях".

В последние дни наблюдается тенденция повышения цен на недвижимость в областных городах, однако это не массово, и исключительно желание владельцев жилья, "риэлторские конторы не имеют к этому отношения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" риэлтор Гор Сукиасян.

"К сожалению, цены на квартиры, выставленные на продажу, крайне несоразмерны не только кадастровой стоимости, но и сегодняшним социально-экономическим реалиям Армении", - написала на своей странице в соцсети руководитель Центра информации, консультации и поддержки для беженцев из Нагорного Карабаха Лиана Петросян.

Она призвала владельцев квартир и домов "проявить больше заботы, сострадания и ответственности", и "руководствоваться принципами соразмерности и здравого смысла в ценовых предложениях, учитывая тяжелое социально-психологическое положение вынужденно перемещённых семей".

Самим беженцам Петросян посоветовала "не заключать сделку на покупку квартиры по какой-то астрономической цене», и «не сообщать заранее продавцам квартир и посредникам количество членов вашей семьи и стоимость сертификата".

Эрмине Шахраманян из Нагорного Карабаха согласилась с Лианой Петросян. "Действительно, когда мы обращаемся к брокеру или владельцу дома, первый вопрос, который они задают - это сколько в семье человек, чтобы знать, какую цену назначить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"К сожалению, я тоже столкнулась с этим при покупке дома. И даже дома, которые лишены условий, уже стоят не меньше 50 000 долларов», - поделилась Нара Гулян.

Кристина Саркисян заметила, что "в городе Раздане дома, которые продавались за 20-25 тысяч долларов, сейчас продаются за 50 тысяч". "Знаю, что во всех населенных пунктах наблюдается подорожание. К сожалению, если семья малочисленная, повышение цен на них скажется негативно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы хотим жить в нашей родной Армении, но с ростом цен с каждым днем купить квартиру становится невозможно. Мы, семья из пяти человек не можем найти жилье, даже в Абовяне. Дополнительных кредитов не дают из-за низких зарплат. Этот вопрос требует решения", - считает Армен Аветисян.

"Такая же ситуация возникла в городе Горисе. Нет жилья ниже 23 миллионов драмов. А ведь мы, семья из четырех человек, думали, что получив сертификат, решим нашу жилищную проблему", - отметила Зара Саркисян.

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