Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в смерти трех полицейских

05 марта 2023, 16:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Три сотрудника полиции убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили власти Нагорного Карабаха, обвинив в инциденте азербайджанскую сторону.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Шушинском районе азербайджанские военные обстреляли вахтенный автомобиль сотрудников паспортно-визового управления полиции Нагорного Карабаха, один полицейский погиб и еще один получил ранение, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана заявило, что стрельба началась после попытки азербайджанских военных пресечь перевозку бойцов и вооружения из Армении на территорию, подконтрольную карабахским властям. Среди азербайджанских военных также есть погибшие и раненые, сообщило ведомство, не уточнив их число.

Жители Степанакерта откликнулись на призыв сдать кровь для раненого офицера

В результате перестрелки погибли трое полицейских, еще один с тяжелым ранением находится в больнице, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. "В результате диверсионного проникновения были убиты три сотрудника полиции. Это подполковник Армен Бабаян, майор Давид Даниелян , лейтенант Арарат Гаспарян. А лейтенант Давид Овсепян получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Давид Овсепян был доставлен в крайне тяжелом состоянии, он прооперирован, и его состояние оценивается как "стабильно тяжелое", сообщил сотрудник Республиканского медцентра корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, раненый потерял много крови, однако в соцсети было размещено объявление, что Овсепяну необходима кровь, на которое откликнулось много людей, предоставивших свою кровь для полицейского.

Район под названием «Хайпалу», где произошла перестрелка, расположен недалеко от города Шуши и находится под контролем властей Нагорного Карабаха и миротворческого контингента России, передал корреспондент "Кавказского узла".

Карабахские власти отвергли версию азербайджанской стороны

Версия Азербайджана не соответствует действительности, заявил госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян. "Азербайджан поспешил распространить ложную информацию о том, что транспортное средство, перевозившее оружие из Республики Армения в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), якобы ими обезврежено... Полицейские ехали на патрульной машине с арцахской стороны в наш отдел полиции. Соответственно, оружия [помимо табельного], патронов и других боеприпасов в машине не было", - привело слова Нерсисян правительственное издание Artsakhtert.am, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Госминистр обвинил в инциденте Азербайджан. "Азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию Республики Арцах и совершила вооруженное нападение на вахтовый автомобиль паспортно-визового отдела полиции… Относительно обстоятельств инцидента компетентные органы Республики Арцах располагают неопровержимыми доказательствами, видео- и фотоматериалами, которые в кратчайшие сроки будут представлены международной аудитории через наше министерство иностранных дел", - сообщил Нерсисян.

МВД Нагорного Карабаха высказало такую же версию. "На самом деле не только не перевозилось какое-либо оружие, но и сотрудники полиции ехали из Степанакерта к месту службы, расположенному в этом районе. Азербайджанская диверсионная группа была в засаде в лесном массиве, расположенном у дороги, и оттуда атаковала автомобиль", - сообщило на своем сайте ведомство, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха опубликовал в своем телеграм-канале видео, как утверждается, с места инцидента. "Представляем видео нападения азербайджанцев на личный состав арцахской полиции [...] где четко видно направление движения автомобиля (из Степанакерта к месту пересменки - Шушинскому району) и неопровержимо доказывает ложность заявления Минобороны Азербайджана. Во-первых, в машине не было никакого оружия, кроме служебного табельного оружия полицейских. Во-вторых, оружие было невозможно перевозить, так как они двигались не из Республики Армения, а из Степанакерта к месту пересменки. На видео четко видно передвижение азербайджанских военнослужащих и эпизод, как они подходят к машине, открывают дверь, снова стреляют и убегают", - говорится в публикации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.