Депутаты отказались предоставить землю в Исламее для мемориала жертвам репрессий

06 мая 2024, 22:00

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Депутаты села Исламей Баксанского района ответили отказом на просьбу предоставить землю под мемориал жертвам репрессий. Глава Ассоциации жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии счел это решение противоречащим законодательству.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В Нальчике активисты в этот день собираются у памятника жертвам политических репрессий, вспоминая репрессированных в сталинское время родственников и ссылку после депортации балкарцев.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. Из Кабардино-Балкарии в Казахстан и Среднюю Азию были переселены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. К местам поселения были отправлены 37 713 балкарца, из них 52% составляли дети, 30% - женщины, 18% - мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" о депортации балкарцев.

Депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Исламей Баксанского района отказали в предоставлении участка земли под мемориал жертвам политических репрессий в 30-х годах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Ассоциации жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов.

По его словам, инициатива установления подобного памятника принадлежит председателю Баксанского отделения Всероссийской ассоциации жертв политических репрессий Лейле Джэш. Она же и обратилась к сельским депутатам с просьбой о предоставлении участка земли. Расходы по установлению памятника – небольшой стелы, Лейла Джэш готова была взять на себя. "Народные избранники приняли неожиданное решение, противоречащее "Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий" - отказать заявительнице", - сообщил Шахмурзов.

По его словам, обычно камнем преткновения становится вопрос финансирования. В данном случае Лейла Джэш готова была решить эту проблему своими силами и претендовала лишь на клочок земли, но даже в этом ей было отказано. "Депутаты должны понимать, что их действия противоречат российскому законодательству", - отметил Шахмурзов.

Отказ депутаты мотивировали тем, что нецелесообразно и несправедливо устанавливать памятник в отдельно взятом населенном пункте.

"Тогда, по нашему мнению, нужно возвести памятник районного масштаба. Но и в этом предложении Лейле Джэш было отказано. Не продвигаются дела и на уровне городского округа Баксан, хотя прямого отказа Лейла Борисовна не получала. Не пора ли, наконец, решить эту задачу - важную и нужную не столько для жертв, сколько для живых", - сказал Шахмурзов.

Один из депутатов сельского поселения Исламей на условиях анонимности подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что вопрос обсуждался на собрании депутатов местного совета. Депутаты пришли к мнению, что в отдельно взятом населенном пункте ставить такие памятники нет необходимости. "Есть в Нальчике мемориал. Туда приходят почтить память невинных жертв политических репрессий. Там же ежегодно проходят памятные мероприятия. Ставить в каждом селе отдельные памятники нет никакого смысла", - озвучил депутат мнение своих коллег.

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