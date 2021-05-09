Более тысячи стенапакертцев прошли крестным ходом в память павших в войнах

09 мая 2021, 00:54

Память погибших в Великой Отечественной войне и всех карабахских войнах почтили в храмах жители Нагорного Карабаха, а степанакертцы приняли участие в крестном ходе.

В Нагорном Карабахе 9 мая отмечают День Победы в Великой Отечественной войне, создание Армии обороны Нагорного Карабаха и освобождение города Шуши в 1992 году. Министерство образования, науки, культуры и спорта, учитывая итоги войны в 2020 году, приняла решение сократить ряд ежегодных традиционных мероприятий.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

"Мы живем в тяжелые и трудные времена, но, несмотря на потери и страдания, мы обязаны сопротивляться, двигаться вперед с общенациональными, государственными, долгосрочными целями и конкретными программами. Павшие на войне воины заставляют нас стать более мудрыми и идти к самопознанию. В связи с недавней войной в этом году мероприятия по случаю 9 мая будут иметь иной характер", – сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Лусине Караханян на пресс-конференции в Степанакерте 7 мая.

Караханян сообщила, что 9 мая не будет традиционного марша от Степанакертской площади к городскому мемориалу, не будет вечернего концерта и ряда других культурных программ.

Запланировано, что вечером 8 мая пройдет крестный ход, а 9 мая в Степанакерте в церкви Св. Богоматери будет отслужена Божественная литургия. Запланированы также визиты к ветеранам Великой Отечественной войны, семьям военнослужащих, резервистов и добровольцев, погибших или пропавших без вести в карабахских войнах. В сквере Степана Шаумяна состоятся открытые уроки декламации, живописи, выставки-ярмарки в рамках культурно-развлекательной программы "Нагаш".

Также в течение мая месяца в учебных заведениях проводятся "уроки мужества", конкурс патриотических сочинений среди школьников, молодежно-патриотическая акция "Спи спокойно, твое дело продолжается"; в воинских частях Армии обороны будут организованы концерты с участием государственных ансамблей и соревнования по национально-традиционным военным играм, проведение конкурса "Юный стрелок" среди школьников, молодежные походы и паломничества по историческим местам.

Богослужения в церквях в память погибших и жертв войн состоялись 8 мая в 17.00 по местному времени (16.00 мск). Ровно в 18.00 по местному времени (17.00 мск) после вечерней службы две минуты звонили церковные колокола. Затем от церкви Св. Богоматери в Степанакерте начался крестный ход к Мемориальному комплексу, где соседствуют захоронения участников Великой Отечественной войны и карабахских войн.

Шедшие во главе крестного хода священнослужители и представители армии несли Святой Крест хранителя армянской армии царя Ашота Ерката (Железного). На Мемориальном комплексе крестный ход завершился возложением цветов и молитвой по всем мученикам.

"В центре Святого Креста царя Ашота Ерката находится реликвия креста Христова. 28 января 2012 года по случаю Дня армии, с благословения Армянского Патриарха всех армян крест царя Ашота Ерката был провозглашен хранителем и покровителем армии. В том же году 9 мая этот крест возглавил военный парад в Степанакерте", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" священнослужитель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви Тер-Нерсес Асрян.

Он добавил, что 9 мая в 10.30 по местному времени (09.30 мск) в степанакертском кафедральном соборе Св. Богоматери будет отслужена божественная литургия. "Мы, христиане, верим, что все души бессмертны, и что все мученики – святые и воины небесной армии", – сказал Асрян.

"По нашим приблизительным подсчетам, в крестном марше участвовало более тысяч человек. Акция прошла организованно", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления информации и общественных связей полиции Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

В крестном ходе участвовали священнослужители и прихожане, военные, представители власти, общественных организаций, педагоги и учащиеся школ и университетов. Участники акции рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что значат для них мероприятия на 9 мая.

Представитель организации "Вперед Арцах (Нагорный Карабах)" отметил, что "цель (мероприятия) – навсегда сохранить в памяти бессмертную память о героях, высоко ценить их самопожертвование".

"Я не могла не участвовать в крестном ходе, ведь в войне я потеряла сына. Мы его недавно похоронили – нашли останки, (определили) по ДНК. Сейчас я молюсь за него и за то, чтобы больше не умирали молодые", – сказала Лариса Бабаян.

"Мне 26 лет. Я ровесник нашей армии. И сейчас я желаю, чтобы наша армия стала боеспособной. И чтобы люди были сильными, преодолели все трудности, не теряли веру", – сказал Андрей С.