Жители черкесских аулов Кубани отметили годовщину окончания Кавказской войны

Причерноморские адыги-шапсуги в 162-ю годовщину окончания Кавказской войны провели мемориальные митинги в поселке Головинка и ауле Большой Кичмай. В черкесских аулах сегодня до позднего вечера продолжаются собрания жителей, которые чтят память предков, рассказал участник акции.

Как писал "Кавказский узел", день памяти адыгов, ставших жертвами окончившейся 162 года назад Кавказской войны, отмечают сегодня жители юга России и потомки изгнанных с исторической родины черкесов в разных странах мира. Памятные мероприятия организованы, в частности, в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее. Так, в Нальчике 20 мая прошел траурный митинг, а вечером активисты, собравшиеся у памятника "Древо жизни", зажгли 101 свечу, а сегодня горожане провели традиционное шествие с черкесскими флагами, несмотря на угрозы силовиков административными и уголовными статьями.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Официальная памятная акция, организованная при участии властей Сочи, прошла сегодня у Тюльпанового дерева в Головинке, которое издавна считается у причерноморских адыгов-шапсугов священным. В собрании участвовали активисты общественного парламента "Адыгэ Хасэ", старейшины, представители духовенства и национальных общин, казачество и местные жители. От имени руководства Сочи собравшихся поприветствовал заместитель главы Сочи Александр Митников, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты "Шапсугия" Анзор Нибо, который освещает все ежегодные мероприятия, а также жизнь и проблемы причерноморских адыгов-шапсугов для газеты "Новости Сочи".

При возложении цветов на мемориал в ауле Большой Кичмай в память о трагических событиях Кавказской войны и исходе черкесов с родных земель чиновник заявил, что "память о предках является одним из основополагающих конституционных прав и обязанностей каждого гражданина независимо от национальной принадлежности".

“Историческая память – главное достояние любого народа, без которого невозможно создание и сохранение традиций, обычаев, самобытной национальной культуры. Наша общая задача и долг перед будущими поколениями – духовная консолидация общества, сохранение мира, стабильности и межэтнического согласия в регионе”, – процитировал слова Митникова Анзор Нибо.

В ауле Большой Кичмай участники мероприятия возложили цветы также к мемориалу местным жителям, погибшим в борьбе с фашизмом – этот памятник расположен рядом с мемориалом жертвам Кавказской войны. Также они побывали у памятного знака фамильного рода Мугу в окрестностях Большого Кичмая. В ауле Агуй-Шапсуг в Туапсинском округе аналогичные мероприятия прошли сегодня вечером, рассказал Нибо.

Участник мероприятия, представившийся Асланом, посетил собрание вместе со старшими товарищами. Молодой человек сообщил, что ему 20 лет и он родился в российском Сочи, но говорит на адыгейском языке, которым сейчас владеют преимущественно пожилые члены общины. По словам Аслана, на родном языке разговаривают и члены его семьи.

"Меня учил языку дедушка. Я считаю, что важно знать несколько языков и сохранять родной язык, это расширяет культуру и познание мира", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Аслан мечтает о карьере адвоката, активно изучает литературу и историю родного края. По его словам, ему было 14 лет, когда в урочище Мугухабль, которое находится в долине реки Шахе близ аула Большой Кичмай (Лазаревский район города Сочи) был установлен памятный камень в честь знаменитого ⁠адыгского шапсугского рода Мугу, предки которого проживали на этой земле до 1864 года.

По его рассказу, памятный камень был установлен потомками рода Мугу в 2012 году. По центру камня выбита тамга рода Мугу (родовой герб). По словам Аслана, присутствуя подростком на открытии камня, он испытал гордость за свой народ и запомнил наизусть слова, выбитые на камне на русском и на адыгейском языках. Он гордится тем, что может прочитать надпись на двух языках: "На этом месте до 1864 года находилось селение знаменитого ⁠адыгского шапсугского рода Мугу (Мыгу) – Мугухабль".

Также на камне выбиты слова, которые, как считает молодой человек, важны для каждого черкеса: "Не имеющий своего рода – несчастен; не знающий своего рода – одинок; не ценящий свой род – циничен; любящий свой род – достоин предков".

Аслан также рассказал, что сам перевел на русский язык свое любимое стихотворение черкесского автора Бемырзэ Зураба "Благословенны!". В оригинале его текст опубликовал сегодня Telegram-канал "Адыгэ Хэку".

"Кто, держась за адыгское слово, не дал исчезнуть своей Родине – благословенна их судьба. Кто, пройдя через тысячи лет, сохранил историю народа – благословенна их судьба. Кто у порога беды, не дрогнув, сплотился и выстоял вместе – благословенна их судьба. Кто, словно знамя подняв честь, шел вперед с достоинством – благословенна их судьба. Кто, не утратив правды и имени, возродил национальный дух – благословенна их судьба. Кто перед миром не посрамил священные обычаи предков – благословенна их судьба. Кто даже в тяжёлые времена сохранил родной язык как материнский – благословенна их судьба. А кто, думая лишь о себе, продался за богатство и выгоду – те лишены благословенной судьбы", – прочитал он произведение в переводе на русский.

В черкесских аулах памятные собрания, по словам Аслана, продолжаются до позднего вечера 21 мая. В этот день жители встречаются, говорят о своей жизни, исполняют национальные песни и танцы, готовят и угощают друг друга вкусной пищей, рассказал он.