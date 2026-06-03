Суд счел законным отказ в выплате денежного довольствия контрактнику из Волгограда

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Суд отказал участнику СВО из Волгограда Тайфуру Бекбулатову в выплате денежного довольствия за восемь месяцев, которые, по его мнению, он необоснованно находился на гаупвахте.

Согласно материалам дела, контрактник из Волгограда Тайфур Бекбулатов 21 мая 2022 года прибыл в зону специальной военной операции, а с 29 мая 2022 года по 26 января 2023 года содержался на гауптвахте военной комендатуры Донецка, так как в отношении него проводилась проверка на предмет уголовного правонарушения.

Уголовное дело в отношении Бекбулатова в итоге заведено не было, в связи с чем он посчитал, что содержался на гаупвахте необоснованно.

После этого он подал иск в суд с требованием, чтобы ему выплатили денежное довольствие и компенсацию за пропущенные выходные. Однако суд в Волгограде, а вслед за ним и апелляционная инстанция, отказали ему в иске, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Южный окружной военный суд также отказал Бекбулатову в удовлетворении иска, пояснив, что за то время, что контрактник находился на гаупвахте, он не выполнял своих должностных обязанностей, сказано в карточке дела.

Комментариев от Тайфура Бекбулатова или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее контрактник из Дагестана Камильпаша Хасбулатов обжаловал отказ госпиталя выдать ему справку о ранении после полученной на Украине контузии, но военный суд в Махачкале не признал его требования правомерными.

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