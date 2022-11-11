Суд в Махачкале отказался признать контузию бойца из Дагестана

11 ноября 2022, 19:37

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Контрактник из Дагестана Камильпаша Хасбулатов обжаловал отказ госпиталя выдать ему справку о ранении после полученной на Украине контузии, однако военный суд в Махачкале не признал его требования правомерными.

Участник специальной военной операции на Украине Камильпаша Хасбулатов попытался оспорить в суде отказ военного госпиталя в выдаче справки о получении боевой травмы . Травма в первичной медицинской документации признана боевой, но затем в госпитале была заменена другим диагнозом, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Махачкалинского гарнизонного военного суда суда, Хасбулатов подал административный иск к военному госпиталю, который отказался оформить ему справку о ранении (контузии, травме, увечье), и просил обязать руководство госпиталя выдать такую справку.

Хасбулатов указал, что поступил в госпиталь с диагнозом "минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, контузия легкой формы", однако после почти трехнедельного лечения в госпитале ему поставили диагноз "астено-невротический синдром" и отправили в санаторий.

Суд отметил, что определенный Хасбулатову 30 апреля диагноз является предварительным, а "диагноз, установленный в условиях стационарного лечения военно-медицинским учреждением – окончательным (клиническим)", поэтому основания для оформления справки о ранении отсутствовали. На этом основании Хасбулатову было отказано в удовлетворении иска, суд обязал оплатить его судебные издержки.

В постановлении суда подчеркивается, что за ранение (контузию, травму, увечье) в ходе военной операции на Украине предусмотрена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей.

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