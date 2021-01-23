Задержания в Ростове-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

23 января 2021, 14:41

Начались задержания участников ростовской акции в поддержку Навального

Минимум трое сторонников Алексея Навального задержаны сразу после начала акции в центре Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 22 января на юге России прошли задержания сторонников Навального. Административные аресты по статье о подготовке несогласованных акций получили координатора ростовского штаба Навального Ксения Середкина и сотрудницу штаба Валерия Дзбоева. Другие активисты получили предупреждения об ответственности за участие в несогласованных акциях.

Задержания в Ростове-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"В Ростове-на-Дону с раннего утра на площади у Донской государственной библиотеки полицейскими было установлено металлическое ограждения. Власти объяснили свои действия снегоуборочными работами. На площади собрались несколько десятков сотрудников полиции, которых подвезли на автобусах общественного транспорта. Помимо полицейских, на площади дежурят казаки.

Несмотря на это, к 14.30 мск в районе площади собрались несколько сот человек. Минимум трех из них задержали, в том числе активиста Бориса Папаяна, передал корреспондент "Кавказского узла".

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Пользователи YouTube упрекнули Тумсо за поддержку Навального", "Активист из Волжского провел пикет в поддержку Навального", "Пользователи Instagram раскритиковали суд над Навальным в здании РОВД".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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