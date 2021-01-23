Ставропольчане указали на рост протестной активности в городе

23 января 2021, 19:25

Акции в поддержку Алексея Навального охватили сразу несколько городов Ставропольского края. Жители краевой столицы стали активнее участвовать в протестах, указали участники сегодняшнего шествия.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ставрополя и Ессентуков вышли на массовые акции в поддержку Алексея Навального, в обоих городах начались задержания. В числе задержанных бывший координатор регионального штаба Навального Татьяна Глинберг. При этом часть активистов в Ставрополе после полученных от МВД писем с предупреждениями отказалась от участия в протестах, опасаясь ареста.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Точное число задержанных в Ставрополе уточняется, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" лидер местных сторонников Навального Елена Глинберг. "Штаб пытается понять, сколько человек задержано. По разным данным, в нескольких автозаках было по 12-13 человек", - сказала она. По словам Глинберг, в акции принимали участие около тысячи человек. Столько же активистов насчитали в региональном отделении движения "Голос".

Координатор краевого отделения "Голоса" Екатерина Пономаренко сообщила, что получила жалобы от школьников, которые вынуждены были сегодня прийти на занятия. Она процитировала одно из таких сообщений. "Нам «классуха» сказала, что 23 января с 9:00 до 13:00 учимся. И смотрим советский фильм с 15:00 до 16:00", - написал школьник.

"В Ставропольском государственном аграрном университете деканат рассылает сообщения родителям, в которых предупреждает о несанкционированном митинге. «Студенты должны категорически отсутствовать на этом мероприятии» - говорится в сообщении»", - говорится в другом сообщении, полученном Пономаренко. В противном случае студентов ждет отчисление, указано в сообщении.

Родители волгоградских школьников рассказали о сообщениях от учителей в мессенджерах об опасности участия детей в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также о профилактических беседах в школах Волгограда на эту тему. По мнению горожан, это только повысило интерес к акции. Студенты университета в Краснодаре получили предупреждения об ответственности и возможном отчислении из вуза в случае их участия в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городских школах 23 января объявлено учебным днем. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров высказался сегодня против участия несовершеннолетних в акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального, чем вызвал критику со стороны пользователей Instagram. Они заявили, что детей подвергают опасности не организаторы акций, а те, кто применяет силу к протестующим.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" ставропольчане указали на рост протестной активности. "Говорят, что Ставрополь – не протестный город. Это не так. Часть людей прошла на площадь Ленина. Мы все скандируем: «Свободу»", - рассказала жительница Ставрополя Марина. "Я уже не первый день вижу, как «бибикующие» машины приветствуют самых разных активистов", - отметила другая участница протестной акции, Евгения.

"Кавказ стал пристанищем коррупционеров. Хватит это терпеть! Сколько можно смотреть на заборы, уничтожение экологии, лесов!", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" ставропольчанин Дмитрий.

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

В Пятигорске задержан по меньшей мере один активист. На видео, переданном "Кавказскому узлу" журналистом Александрой Ларинцевой, несколько полицейских за руки и ноги тащат мужчину под крики "Позор!".

Акция протеста прошла и в Армавире. "Водители гудят. Люди хлопают. Идут с двух сторон, по центральной улице", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Николай. В МВД корреспонденту "Кавказского узла" не смогли оперативно предоставить данные о том, есть ли в Армавире задержанные.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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