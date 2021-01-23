Владимир Владимиров (слева) и Алексей Наваьльный. Коллаж "Кавказского узла" Фото: T. Barybina https://ru.wikipedia.org/ REUTERS/Vincent Kessler

23 января 2021, 12:54

Участие губернатора Ставрополья в кампании против Навального вызвало возмущение в Instagram

Губернатору Владимиру Владимирову следовало занять нейтральную позицию, а не транслировать призывы против участия несовершеннолетних в акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального, указали пользователи Instagram. Они заявили, что детей подвергают опасности не организаторы акций, а те, кто применяет силу к протестующим.

Как писал "Кавказский узел", активисты ставропольского штаба Алексея Навального и местные фермеры готовятся к одиночным пикетам, несмотря на предупреждения со стороны полиции и задержания сторонников оппозиционера. При этом часть активистов в Ставрополе отказалась от участия в протестах, опасаясь ареста.

22 января на юге России прошли задержания сторонников Навального. Административные аресты по статье о подготовке несогласованных акций получили координатора ростовского штаба Навального Ксения Середкина и сотрудницу штаба Валерия Дзбоева, координатор волгоградского штаба Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко. Задержали и кубанского адвоката Михаила Беньяша , который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров перепостил сегодня на свое странице в Instagram публикацию руководителя регионального отделения общественной организации "Комитет по правам человека и законности" Асмик Хачатрян. Она возмутилась тем, что "блогеры агитируют наших детей пойти на митинги", назначенные на 23 января. "Что же это за такие борцы за справедливость, что хотят крови детей и раскола общества? <...> Хочется одного - чтобы люди одумались и остались дома", - написала Асмик Хачатрян на своей странице в Instagram в ночь на 23 января. Публикация, как и ее перепост на странице губернатора, проиллюстрирована перечеркнутым портретом Навального.

Скриншот публикации губернатора Ставрополья, https://www.instagram.com/p/CKYPBnBqcsY/Владимиров заявил, что не может не поддержать это мнение. "Я как отец смотрю на эту ситуацию. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то решал свои вопросы ценой здоровья, жизни и будущего моего ребенка. Втягивать детей во взрослые игры, в противоправную деятельность - это как минимум бессовестно. А по сути - подло", - написал он на своей старнице в Instagram.

К 12.54 мск 23 января публикация Хачатрян набрала 6647 "лайков", комментарии на ее странице отключены. Перепост на странице губернатора оказался гораздо более популярным и всего за час собрал 10,7 тысячи "лайков" и 2930 комментариев.

Публикация губернатора собрала множество негативных комментариев. "Владимир Владимирович, как вы такое вообще можете писать?! Лучше бы вообще ничего", - написал tagulllya, собрав за час 400 "лайков". "Я думала, что на официальной странице губернатора Ставропольского края не появится такой пост с яркими призывами «замолчать». Лучше бы нейтральную сторону держали и скидывали все на "корону" (федеральный центр. - Прим. "Кавказского узла")", - высказался пользователь brow_brain. Его комментарий собрал за час 195 "лайков".

Скриншот комментариев к публикации губернатора Ставрополья, https://www.instagram.com/p/CKYPBnBqcsY/"Отписываюсь от губернатора и отправляю в бан. Очень много хочется сказать нехорошего", - заявил alexandrn4real, комментарий которого понравился за час 135 пользователям. "Владимир Владимирович, тоже кальянную комнату захотелось?" - сыронизировала 1756rina, напомнив о свежем расследовании Фонда борьбы с коррупцией*. Ее комментарий собрал за час 227 "лайков".

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

Аргументы Хачатрян пользователи соцсети сочли несостоятельными. "Лучше позаботились бы о том, чтобы все прошло культурно и без бойни", - заметила svet_sokol_ (375 "лайков") "Я думаю, что если бы власть не угрожала и не выгоняла бы ОМОН, а выслушала своих граждан, никакой опасности бы не было!" - указала kravtsovastudio (217 "лайков").

"Крови детей? Интересно, а кто же будет эту кровь детей дубинками пускать на мирной акции?", - отметил пользователь k__katy_ (288 "лайков").

Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

Скриншот комментария к публикации губернатора Ставрополья, https://www.instagram.com/p/CKYPBnBqcsY/Пользователь airinaustinova указала, что не видит и оппозиционной агитации среди школьников. "А где агитация-то? Ни одной не увидела, зато школьные чаты вовсю рассылают такие, как у вас, штампованные тексты", - написала она (90 "лайков").

Напомним, что о таких призывах рассказали и родители волгоградских школьников. По их мнению, сообщения от учителей в мессенджерах об опасности участия детей в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также профилактические беседы в школах Волгограда на эту тему только повысили интерес к акции. Студенты университета в Краснодаре получили предупреждения об ответственности и возможном отчислении из вуза в случае их участия в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городских школах 23 января объявлено учебным днем.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

Примечание:

"Пользователи YouTube упрекнули Тумсо за поддержку Навального", "Активист из Волжского провел пикет в поддержку Навального", "Пользователи Instagram раскритиковали суд над Навальным в здании РОВД".

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