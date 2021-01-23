Участие губернатора Ставрополья в кампании против Навального вызвало возмущение в Instagram

23 января 2021, 12:54

Губернатору Владимиру Владимирову следовало занять нейтральную позицию, а не транслировать призывы против участия несовершеннолетних в акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального, указали пользователи Instagram. Они заявили, что детей подвергают опасности не организаторы акций, а те, кто применяет силу к протестующим.

Как писал "Кавказский узел", активисты ставропольского штаба Алексея Навального и местные фермеры готовятся к одиночным пикетам, несмотря на предупреждения со стороны полиции и задержания сторонников оппозиционера. При этом часть активистов в Ставрополе отказалась от участия в протестах, опасаясь ареста.

22 января на юге России прошли задержания сторонников Навального. Административные аресты по статье о подготовке несогласованных акций получили координатора ростовского штаба Навального Ксения Середкина и сотрудницу штаба Валерия Дзбоева, координатор волгоградского штаба Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко. Задержали и кубанского адвоката Михаила Беньяша , который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров перепостил сегодня на свое странице в Instagram публикацию руководителя регионального отделения общественной организации "Комитет по правам человека и законности" Асмик Хачатрян. Она возмутилась тем, что "блогеры агитируют наших детей пойти на митинги", назначенные на 23 января. "Что же это за такие борцы за справедливость, что хотят крови детей и раскола общества? <...> Хочется одного - чтобы люди одумались и остались дома", - написала Асмик Хачатрян на своей странице в Instagram в ночь на 23 января. Публикация, как и ее перепост на странице губернатора, проиллюстрирована перечеркнутым портретом Навального.

Владимиров заявил, что не может не поддержать это мнение. "Я как отец смотрю на эту ситуацию. Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то решал свои вопросы ценой здоровья, жизни и будущего моего ребенка. Втягивать детей во взрослые игры, в противоправную деятельность - это как минимум бессовестно. А по сути - подло", - написал он на своей старнице в Instagram.

К 12.54 мск 23 января публикация Хачатрян набрала 6647 "лайков", комментарии на ее странице отключены. Перепост на странице губернатора оказался гораздо более популярным и всего за час собрал 10,7 тысячи "лайков" и 2930 комментариев.

Публикация губернатора собрала множество негативных комментариев. "Владимир Владимирович, как вы такое вообще можете писать?! Лучше бы вообще ничего", - написал tagulllya, собрав за час 400 "лайков". "Я думала, что на официальной странице губернатора Ставропольского края не появится такой пост с яркими призывами «замолчать». Лучше бы нейтральную сторону держали и скидывали все на "корону" (федеральный центр. - Прим. "Кавказского узла")", - высказался пользователь brow_brain. Его комментарий собрал за час 195 "лайков".

"Отписываюсь от губернатора и отправляю в бан. Очень много хочется сказать нехорошего", - заявил alexandrn4real, комментарий которого понравился за час 135 пользователям. "Владимир Владимирович, тоже кальянную комнату захотелось?" - сыронизировала 1756rina, напомнив о свежем расследовании Фонда борьбы с коррупцией*. Ее комментарий собрал за час 227 "лайков".

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

Аргументы Хачатрян пользователи соцсети сочли несостоятельными. "Лучше позаботились бы о том, чтобы все прошло культурно и без бойни", - заметила svet_sokol_ (375 "лайков") "Я думаю, что если бы власть не угрожала и не выгоняла бы ОМОН, а выслушала своих граждан, никакой опасности бы не было!" - указала kravtsovastudio (217 "лайков").

"Крови детей? Интересно, а кто же будет эту кровь детей дубинками пускать на мирной акции?", - отметил пользователь k__katy_ (288 "лайков").

Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

Пользователь airinaustinova указала, что не видит и оппозиционной агитации среди школьников. "А где агитация-то? Ни одной не увидела, зато школьные чаты вовсю рассылают такие, как у вас, штампованные тексты", - написала она (90 "лайков").

Напомним, что о таких призывах рассказали и родители волгоградских школьников. По их мнению, сообщения от учителей в мессенджерах об опасности участия детей в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также профилактические беседы в школах Волгограда на эту тему только повысили интерес к акции. Студенты университета в Краснодаре получили предупреждения об ответственности и возможном отчислении из вуза в случае их участия в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В некоторых городских школах 23 января объявлено учебным днем.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ