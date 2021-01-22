Полиция предупредила ставропольских активистов о наказании за несогласованные акции

22 января 2021, 20:11

Активисты ставропольского штаба Алексея Навального и местные фермеры готовятся к одиночным пикетам, несмотря на предупреждения со стороны полиции и задержания сторонников оппозиционера. При этом часть активистов в Ставрополе отказалась от участия в протестах, опасаясь ареста.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники Навального в регионах юга России решили провести шествия и пикеты в его поддержку, несмотря на предупреждения со стороны силовиков. Сегодня силовики задержали координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину и сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву, а на координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина и активистку Марию Худоярову были составлены административные протоколы о нарушении порядка организации митинга. Координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко арестована на 10 суток. Кубанского адвоката Михаила Беньяша задержали по делу об организации несогласованного митинга. Беньяш счел это попыткой лишить юридической помощи местных сторонников Алексея Навального, которых адвокат пообещал защищать. О визите сотрудников полиции сообщили также кубанские активисты Яна Антонова, Виталий Немцев и депутат Ейского районного совета Александр Коровайный.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

В ставропольском штабе Навального корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что членам штаба поступили предостережения о недопустимости нарушения статьи 20.2 КоАП о проведении массовых акций. По словам одной из активистов, ее не застали дома и предупредили о недопустимости проведения акций по телефону. "Мне звонили. Предупреждали устно. Такие же звонки поступали и самым разным людям - даже тем, кто не имеет отношения к Навальному. <...> По-видимому, у полиции есть какие списки активистов, и далее они мониторят в соцсетях «френдов», затем рассылают письма", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, несмотря на уведомления, в центре Ставрополя планируются акции в виде одиночных пикетов.

Такое предупреждение получил и ставропольский блогер Иван Пахно. В письме из отдела МВД по Изобильненскому городскому округу отмечается, что Пахно "неоднократно высказывал намерения, в том числе с использованием соцсетей и мессенджеров, к организации на территории Изобильненского городского округа несанкционированного публичного мероприятия в форме митинга". "Указанные действия указывают на антиобщественное поведение", - заявила полиция, не разъяснив значение словосочетания "общественное поведение".

Предостережение вынесено на основании Федерального закона "Об основах системы профилактики правонарушений", указано в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Активист уточнил, что предостережение вручили двое полицейских, которые пришли к нему домой. "Документ подписал, зная, что подпись бессмысленна", - сказал Пахно.

Сам Иван Пахно связал предостережение с постом в соцсетях, за который был оштрафован на 30 тысяч рублей. "Я правомерно опубликовал свое оппозиционное мнение в отношении действующей верхушки власти. Но власть настолько напугана, что даже право говорить о мирном собрании уже заведомо незаконно", - указал Пахно корреспонденту "Кавказского узла".

Изобильненский райсуд назначил Пахно штраф 1 июля 2019 года. Суд признав его виновным в оскорблении власти из-за поста со сравнением президентов России и Украины. Осенью 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Пахно на это решение суда. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

По словам Пахно, он не собирается участвовать в митинге в поддержку Алексея Навального. Блогер указал, что его арест может негативно отразиться на здоровье пожилой матери.

Активный член ставропольского "Яблока" Рональд Айрапетян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что выходить на акцию не намерен. "Я не иду… Боюсь… Выйду на акцию, но не завтра", - сказал Айрапетян.

Ставропольский фермер Михаил Шевченко, напротив, намерен выйти на одиночные пикеты, как и другие фермеры-активисты. "Собираюсь выйти. Товарищи хотят тоже. Постою один на одиночном пикете. Два часа в центре города. Изготовил плакат, на нем надпись: «Свободу Навальному». Все просто", - рассказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что предостережений от полиции не получал.

Михаил Шевченко в ноябре и декабре 2019 года проводил в Москве голодовку и ежедневные одиночные пикеты, требуя от правоохранителей разобраться с ситуацией с рейдерским захватом его предприятия. В октябре 2020 года Шевченко провел пикет в Ставрополе.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".