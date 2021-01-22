Координатор штаба Навального в Краснодаре арестована на 10 суток

22 января 2021, 14:22

Суд признал виновной активистку Анастасию Панченко в организации несанкционированного митинга, сообщил сотрудник регионального штаба Навального. Адвокат активистки Александр Валявский заявил, что доказательств о том, что Панченко организовала акцию протеста, суду предоставлено не было.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко была доставлена в полицию, где на нее были составлены два протокола о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. По материалам дела, активистка призывала к организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и участию в ней.

Суд арестовал Анастасию Панченко на 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия, судья Ленинского районного суда Роман Жметкин посчитал, что ее вина доказана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник штаба.

В свою очередь адвокат Александр Валявский заявил, что он указывал суду на нарушения в материалах дела. "В нем нет описи и листы дела не пронумерованы. Это вообще исключает возможность вообще как-то ссылаться на доказательства при исследовании. И второе: не рассмотрено ходатайство защитника. Адвокат заявил, что не может по данной категории [дела] проводиться административное расследование. Это ходатайство орган дознания обязан был рассмотреть", – отметил защитник. Он отметил, что просил суд вернуть дело для устранения нарушений, а Панченко – освободить.

Он также потребовал привлечь к делу прокурора, поскольку в процессе нет стороны обвинения. "Я считаю, что тем самым нарушается принцип равноправия сторон, справедливости. Судья не может быть обвинителем в данном деле и мы не понимаем, с кем мы состязались", – подчеркнул защитник. Судья, сославшись на то, что участие в административном процессе прокурора не обязательно, отказал защите в удовлетворении ходатайства, добавил он.

Защитник заявил, что вина Панченко не доказана. "В представленных суду материалах есть сведения о том, что якобы она разместила информацию о шествии. Размещение информации не является элементом организации. Никаких сведений о том, что она как-то готовила это публичное мероприятие, либо участвовала в его организации суду не представлено", – отметил защитник.

Размещение информации в соцсетях о проведении митинга не является правонарушением, подчеркнул он. "Если вы сейчас зайдете в социальные сети, они просто переполнены такой информацией", – заявил Валявский.

"Кавказский узел" также писал, что ранее силовики задержали руководителя волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина. Силовики заявили, что Кочегин является свидетелем по делу о хранении наркотиков, рассказал активист.

Напомним, что активисты юга России вопреки давлению силовиков анонсировали проведение акции в поддержку Алексея Навального. На сайте Алексея Навального 20 января появился призыв к жителям России выйти на митинг. Сторонники Навального откликнулись в Элисте, Волгограде, Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи, а также в Ростове-на-Дону, Астрахани, Ставрополе, Ипатово и в Прохладном.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.